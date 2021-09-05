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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины повторила рекорд по ничьим подряд в отборе на международные первенства

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

После следующего матча будет единоличным рекордсменом?

Сборная Украины повторила рекорд по ничьим подряд в отборе на международные первенства

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Вчерашняя ничья сборной Украины в матче с Францией стала пятой подряд в отборочной кампании на ЧМ-2022.

Не первый раз в европейском футболе случается такое событие. Во время квалификации на Мундиаль-2018 Уэльс тоже пять раз подряд расписывал мировую с соперниками.

Также Украина побила свой же рекорд 20-летней давности, когда в отборе на ЧМ-2002 сыграла четыре раза подряд вничью: с Беларусью, Норвегией и дважды Уэльсом.

Если брать во внимание общее количество ничьих, то "сине-желтые" в квалификациях на ЧЕ-2000 и ЧМ-2002 имели в активе по пять мировых результатов, правда в 10 матчах. В текущем же отборе в распоряжении Украины всего восемь поединков.

Следующую встречу квалификации на ЧМ-2022 Украина проведет против Финляндии в гостях 9 октября.

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В статье: Украина Франция
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (7)
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Judas (Киев)
05.09.2021 в 13:31
Все, досить бити рекорди. Всі наступні матчі треба виграти.
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+3
0
Gerd Muller (Житомир)
05.09.2021 в 12:58
А я сподіваюсь, що три.
Ответить
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
05.09.2021 в 13:13
Сподзевам ше. Уч йевзык украиньский!
Ответить
+1
-5
MaximSK (Киев)
05.09.2021 в 12:33
Надеюсь у нас будут победы в этом отборе еще, надеюсь не одна.
Ответить
+3
0
Счётчик шансов (Полтава)
05.09.2021 в 13:18
Тоже надіюсь на шото хароше.
Ответить
+1
-3
Некр!т (Дзвонимісто)
05.09.2021 в 13:32
Щоб попасти на свято в Катар потрібно 5 підряд перемог: 3 у відборі і 2 у стиках (півфінал і фінал серед чотирьох команд).
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+2
0
Зритель (Харьков)
05.09.2021 в 14:13
В стыках возможен вариант ничья-пенальти.
0
0


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