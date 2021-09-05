Сборная Украины повторила рекорд по ничьим подряд в отборе на международные первенства

Вчерашняя ничья сборной Украины в матче с Францией стала пятой подряд в отборочной кампании на ЧМ-2022.

Не первый раз в европейском футболе случается такое событие. Во время квалификации на Мундиаль-2018 Уэльс тоже пять раз подряд расписывал мировую с соперниками.

Также Украина побила свой же рекорд 20-летней давности, когда в отборе на ЧМ-2002 сыграла четыре раза подряд вничью: с Беларусью, Норвегией и дважды Уэльсом.

Если брать во внимание общее количество ничьих, то "сине-желтые" в квалификациях на ЧЕ-2000 и ЧМ-2002 имели в активе по пять мировых результатов, правда в 10 матчах. В текущем же отборе в распоряжении Украины всего восемь поединков.

Следующую встречу квалификации на ЧМ-2022 Украина проведет против Финляндии в гостях 9 октября.