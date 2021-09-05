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Тассотти: Что касается контракта, то мы были готовы и настроены идти вперед
Специалист собирался продолжить работу со сборной
Экс-ассистент наставника сборной Украины Мауро Тассотти рассказал о своих эмоциях, когда УАФ приняла решение не продлевать контракт со штабом Андрея Шевченко:
"Это несколько странная ситуация. Мы не можем не поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку. Мы здесь работали столько лет, и никаких разногласий между нами никогда не было. Мы очень ценим эти отношения.
Также хотим поблагодарить всех футболистов. За готовность к тренировкам, к матчам. Мне кажется, что все мы проделали неплохую работу. Работу, которая принесла неплохой результат.
Что касается контракта, то мы были готовы и настроены идти вперед. Продолжать тут. Нам это казалось абсолютно логичным завершением последнего периода работы. Подготовка к чемпионату мира. И вдруг все случилось таким образом. Это непонятно. Я по этому поводу звонил Андрею. Можете себе представить, как мы были растеряны.
Я могу только поблагодарить всех, от кого зависели, и с кем были связаны наши отношения с Украиной. За наше пребывание тут, за наше сотрудничество", – сказал Тассотти.
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