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Павелко - после матча с Францией: Забыли об усталости и показали сумасшедшую игру

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Функционер поделился эмоциями от выступления сборной

Павелко - после матча с Францией: Забыли об усталости и показали сумасшедшую игру

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о своих впечатлениях после ничьей в матче Украина - Франция (1:1):

"Я хотел бы поблагодарить болельщиков от имени команды. Они сделали сумасшедшую атмосферу, и дали поддержку игрокам. Это чувствовалось на поле.

Каждая ничья, наверное, по отдельности. У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались. Я очень переживал, как длинный перелет туда-обратно и игра на искусственном газоне могла повлиять на их функциональное состояние. Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч еще агрессивнее.

Забыли об усталости, забыли о длительных перелетах, искусственном газоне, и показали сумасшедшую игру, которая понравилась болельщикам", – сказал Павелко.

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В статье: Национальная сборная Украины Андрей Павелко Александр Петраков
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Источник:
Футбол NEWS

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