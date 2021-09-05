Национальная сборная Украины
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Кривцов: Звание самой стабильной по счету команды у нас уже есть
Сергей прокомментировал итог матча с французами
Фото: УАФ
Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями насчет ничьи с Францией в матче отбора на ЧМ-2022.
"Звание самой стабильной (по счету) команды отборочного турнира ЧМ-2022 у нас уже есть. Готовы уступить его ради побед", – написал Кривцов в своем инстаграме.
Все 5 матчей в текущей квалификации украинская национальная команда сыграла вничью.
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