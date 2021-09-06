InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции

Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам матча отбора ЧМ-2022 Украина - Франция (1:1).

Самым полезным игроком в составе гостей стал полузащитник Поль Погба. Рейтинг эффективности его игры составил 356 балов.

В составе "сине-желтых" наивысшую оценку получил защитник "Шахтера" Николай Матвиенко — 330 баллов. В активе украинца было 82 ТТД при браке 9%, он выиграл шесть единоборств из восьми и отдавал передачи с точностью 94%.

В тройку лучших игроков сборной Украины также вошли Андрей Ярмоленко (329 баллов) и Николай Шапаренко (315 баллов).