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InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Аналитический ресурс определил тройку лучших игроков "сине-желтых"

InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам матча отбора ЧМ-2022 Украина - Франция (1:1).

Самым полезным игроком в составе гостей стал полузащитник Поль Погба. Рейтинг эффективности его игры составил 356 балов.

В составе "сине-желтых" наивысшую оценку получил защитник "Шахтера" Николай Матвиенко — 330 баллов. В активе украинца было 82 ТТД при браке 9%, он выиграл шесть единоборств из восьми и отдавал передачи с точностью 94%.

В тройку лучших игроков сборной Украины также вошли Андрей Ярмоленко (329 баллов) и Николай Шапаренко (315 баллов).

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В статье: Украина Франция Николай Матвиенко
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Источник:
zbirna.com

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