Павлов: Петракову не стоит извиняться перед игроками

Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов поделился своим мнением об исполняющем обязанности главного тренера сборной Украины Александре Петракове.

"Ему 64 года. Это, во-первых. У него богатый жизненный опыт. Многие тренеры, как правило, в этом возрасте уже заканчивают, а он вышел сейчас на уровень сборной. Посмотрите, какой у него юношеский задор, как он активно двигается у бровки, какое у него желание. Он с лихвой окупит то, что есть у тренеров, работающих со взрослыми командами. Все знают его прямолинейность. Это говорит о его порядочности, за спиной он ничего держать не будет.

Тренер говорил, что извиняется перед футболистами. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень. Они на поле выполняют свою работу, и за это извиняться не стоит. Если кто-то не заслуживает место в стартовом составе, это проблема игрока, а не главного тренера. Значит, он так видит состав и схему. В конце концов, за результат потом нести ответственность надо будет только ему одному, а не разделять с футболистами", - сказал Павлов.