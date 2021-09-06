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Павлов: Петракову не стоит извиняться перед игроками
Потому что за результат несет ответственность тренер
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов поделился своим мнением об исполняющем обязанности главного тренера
"Ему 64 года. Это, во-первых. У него богатый жизненный опыт. Многие тренеры, как правило, в этом возрасте уже заканчивают, а он вышел сейчас на уровень сборной. Посмотрите, какой у него юношеский задор, как он активно двигается у бровки, какое у него желание. Он с лихвой окупит то, что есть у тренеров, работающих со взрослыми командами. Все знают его прямолинейность. Это говорит о его порядочности, за спиной он ничего держать не будет.
Тренер говорил, что извиняется перед футболистами. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень. Они на поле выполняют свою работу, и за это извиняться не стоит. Если кто-то не заслуживает место в стартовом составе, это проблема игрока, а не главного тренера. Значит, он так видит состав и схему. В конце концов, за результат потом нести ответственность надо будет только ему одному, а не разделять с футболистами", - сказал Павлов.
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