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Павлов: Петракову не стоит извиняться перед игроками

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Потому что за результат несет ответственность тренер

Павлов: Петракову не стоит извиняться перед игроками

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший тренер "Ворсклы", "Мариуполя", "Динамо" и "Днепра" Николай Павлов поделился своим мнением об исполняющем обязанности главного тренера сборной Украины Александре Петракове.

"Ему 64 года. Это, во-первых. У него богатый жизненный опыт. Многие тренеры, как правило, в этом возрасте уже заканчивают, а он вышел сейчас на уровень сборной. Посмотрите, какой у него юношеский задор, как он активно двигается у бровки, какое у него желание. Он с лихвой окупит то, что есть у тренеров, работающих со взрослыми командами. Все знают его прямолинейность. Это говорит о его порядочности, за спиной он ничего держать не будет.

Тренер говорил, что извиняется перед футболистами. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень. Они на поле выполняют свою работу, и за это извиняться не стоит. Если кто-то не заслуживает место в стартовом составе, это проблема игрока, а не главного тренера. Значит, он так видит состав и схему. В конце концов, за результат потом нести ответственность надо будет только ему одному, а не разделять с футболистами", - сказал Павлов.

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В статье: Николай Павлов Украина Александр Петраков
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Комментарии (6)
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FCLviv (Львів)
06.09.2021 в 20:36
Може ше Петраков мін%ьєт зробить мільйонеру Малиновському і той пробачить ?!
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0
0
pilips111 (Чернигов)
06.09.2021 в 19:56
Павлов полностью прав
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+4
-1
янковский ян (Запорожье)
06.09.2021 в 20:27
Согласен. Так и на голову могут сесть. Это у нас быстро получается
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0
0
kandaur (Киев)
06.09.2021 в 19:55
Камон! Плей! Го на банка, гавно мале!
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0
-2
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Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 19:38
Так тренер повинен гнути свою лінію утім футбол наразі інший! І багато футболістів наразі мільйонери... А Павлов досі вважає, що як при совку їм можна права качати. Кому як постригтися... Тому гарний тренер наразі це менеджер, що може "продати" саме свою тактику своїм гравцям Так іноді для цього доведеться і вибачитись, розповісти чому так краще буде і для гравця, і для команди!
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 18:31
Извините, Я сегодня оставлю Вас в запасе, ой простите, мне надо Вас заменить.....
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+3
-1


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