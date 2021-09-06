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Дубинчак: Мы с Козаком очень хотели в Шахтер, но в академии очень не понравился коллектив

Национальная сборная Украины
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Владислав Дубинчак рассказал, как в юном возрасте выбирал между Шахтером и Динамо

Дубинчак: Мы с Козаком очень хотели в Шахтер, но в академии очень не понравился коллектив

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак в эфире "Профутбола" вспомнил, как в юном возрасте выбирал между академиями "Динамо" и "Шахтера".

– На одном из молодежных турниров тебя увидели скауты "Динамо" и "Шахтера". И уже начали проявлять к тебе интерес.

– Какой-то разговор был, но ничего конкретного. Я даже сам в это не мог поверить, потому что еще месяц назад сидел на замене, должен был поехать домой.

Потом мы вернулись с турнира, был второй сезон, я окреп, начал играть в составе постоянно. Вот тогда начался серьезный интерес.

Мы тогда с Козаком сидели и разговаривали, как мы, куда мы. Честно – мы очень хотели в "Шахтер". Сумасшедшая база "Кирша". Очень хотели туда. Но когда приехали – очень не понравился коллектив.

Все понравилось, но не коллектив. Они нас восприняли будто они там, а мы здесь. Я Козаку сказал, что поеду в Киев, попробую себя там. Если не получится – буду решать.

Козак мне сказал, что остается в Шахтере". Через пару дней я поехал в Киев, звоню ему: "Тема, здесь супер, коллектив класс. Приезжай, ты не пожалеешь".

Он ответил: "Да, я не хочу, чтобы мы расходились. Давай как-то будем вместе. Приеду, посмотрим".

Он побыл в Киеве пару дней. Нам предложили даже первые контракты. Зарплата – 1000 гривен. Мне еще мама говорила, чтобы я с первой зарплаты купил хлеб, масло и икру. Чтобы у тебя всегда дома было".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
Трибуна

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