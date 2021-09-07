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"Ждал этого, такая мечта с детства". Кочергин - о дебютном вызове в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

До этого футболист был в резервном списке национальной команды

"Ждал этого, такая мечта с детства". Кочергин - о дебютном вызове в сборную Украины

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин получил дебютный вызов в сборную Украины на товарищеский матч с Чехией. До этого Владислав был в резервном списке национальной команды. 25-летний футболист, который сыграл за "Зарю" 118 матчей и забил 21 гол, поделился своими эмоциями.

"Ждал этого. Такая мечта с детства — попасть в сборную. Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь есть мечта — представлять свою национальную команду, поэтому я очень рад, что я тут. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре.

Поговорил с главным тренером по приезду, он объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. Поговорили, все хорошо, на тренировке атмосфера хорошая, все на позитиве после хорошей игры с Францией. Готовимся к игре и постараемся на 100 процентов достичь результата.

Чехия — хорошая команда. Есть футболист, который забил на Евро четыре мяча. Такая сбитая команда, вчера играли против Бельгии. Я думаю, игра будет тяжелая, как для них, так и для нас. Поэтому будем стараться выйти на максимум и добиться результата.

Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра нет. Мы защищаем честь страны, поэтому будем отдаваться на 101 процент, чтобы порадовать наших болельщиков", — сказал Кочергин на YouTube-канале УАФ.

Напомним, уже завтра, 8 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский матч с Чехией в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Владислав Кочергин
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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Комментарии (2)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
07.09.2021 в 11:46
Заслужено викликали!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2021 в 10:16
Удачи! Надеемся дадут хоть тайм отыграть!
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