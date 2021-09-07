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Судаков: Петраков сказал, что вызовет в сборную, если забью три мяча
Пока что Георгий выступает за команду U21
instagram.com/sudakov_11
Полузащитник "Шахтера" и сборной молодежной сборной Украины Георгий Судаков рассказал о выступлениях за национальную команду.
- Георгий, как настроение после Сербии и перед Арменией?
- Первый матч в отборочном турнире принес нам только положительные эмоции. Верю, что победа над сербами придаст команде уверенности. Этот выигрыш был очень важен для будущего, ведь мы обыграли прямого конкурента по группе.
С Арменией ждем не менее сложного поединка, но все ребята верят в положительный результат. По крайней мере мы отдалим все силы, чтобы взять три очка.
- На Евро ты был в составе главной команды страны, но новый сезон начал с молодежкой. Эмоций не поубавилось?
- Ни в коем случае. В национальной сборной я ведь особо и не играл. Мне важно было получить опыт в тренировочном процессе с лучшими футболистами страны. А в молодежке я получаю игровую практику, поэтому я рад быть востребованным в этой команде.
- Принципы работы Андрея Шевченко и Руслана Ротаня совпадают?
- Да. В общем-то, все, что наигрывалось в национальной сборной, переносилось в молодежку.
- От Александра Петракова были какие-то установки?
- Александр Васильевич звонил мне, сказал, что в будущем рассчитывает на меня и добавил: когда забью три мяча в одном матче, то он сразу вызовет в национальную сборную (смеется). А если серьезно, то это пока разговоры. Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлении за молодежную сборную.
- Армения не фаворит нашей группы. Что ты думаешь о будущем сопернике?
- Мы смотрели ее матчи против Фарерских островов. Ни в коем случае нельзя недооценивать армянскую сборную. В ее составе много хороших футболистов, технически оснащенных. Возможно, у противников есть небольшой дисбаланс в обороне, но с мячом они работают классно.
- Молодежная сборная Украины давно не стартовала в отборочном турнире с победы. Как сейчас ты оцениваешь шансы нашей команды?
- Тяжело пока на что-то рассчитывать. Да, мы все хотим выйти из группы. Цели самые высокие. Но отбор только начался. Очень хорошо, что мы стартовали с победы, но впереди тернистый путь, поэтому команда готовится только к каждой последующей игре", - рассказал Судаков.
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