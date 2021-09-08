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На матче Чехия - Украины ожидается до тысячи украинских болельщиков
Украинская сборная без поддержки не останется
Фото УАФ
Сегодня, 8 сентября,
Поединок состоится в городе Плзень на "Дусан Арене".
Данный стадион вмещает 11 000 зрителей и является клубным стадионом местного клуба "Виктория".
Местные власти позволила заполнить стадион на игру на 50 процентов. При этом ожидается, что из пяти с половиной тысяч фанов одну тысячу будут составлять украинцы.
Напомним, что матч Чехия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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