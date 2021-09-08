На матче Чехия - Украины ожидается до тысячи украинских болельщиков

Сегодня, 8 сентября, сборная Украины проведет выездной товарищеский матч против Чехии.

Поединок состоится в городе Плзень на "Дусан Арене".

Данный стадион вмещает 11 000 зрителей и является клубным стадионом местного клуба "Виктория".

Местные власти позволила заполнить стадион на игру на 50 процентов. При этом ожидается, что из пяти с половиной тысяч фанов одну тысячу будут составлять украинцы.