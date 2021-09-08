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Национальная сборная Украины

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На матче Чехия - Украины ожидается до тысячи украинских болельщиков

Национальная сборная Украины
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Украинская сборная без поддержки не останется

На матче Чехия - Украины ожидается до тысячи украинских болельщиков

Фото УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 сентября, сборная Украины проведет выездной товарищеский матч против Чехии.

Поединок состоится в городе Плзень на "Дусан Арене".

Данный стадион вмещает 11 000 зрителей и является клубным стадионом местного клуба "Виктория".

Местные власти позволила заполнить стадион на игру на 50 процентов. При этом ожидается, что из пяти с половиной тысяч фанов одну тысячу будут составлять украинцы.

Напомним, что матч Чехия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Чехия
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Источник:
УАФ

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