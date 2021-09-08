Источник: Форвард Казахстана, который сделал дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в недавнем матче отбора ЧМ-2022, провалил допинг-тест. Об этом сообщает казахский журналист Айдын Кожахмет.

"Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но, по моей информации, все плохо", – написал журналист.