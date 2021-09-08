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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: Форвард Казахстана, который сделал дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В Казахстане пишут, что дело серьезное

Источник: Форвард Казахстана, который сделал дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест

Фото - Турар Казангапов

Новина українською

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в недавнем матче отбора ЧМ-2022, провалил допинг-тест. Об этом сообщает казахский журналист Айдын Кожахмет.

"Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией.

Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина, но, по моей информации, все плохо", – написал журналист.

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В статье: Украина Казахстан Руслан Валиуллин
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Комментарии (9)
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Golfik25 (Киев)
08.09.2021 в 22:27
Не будет технаря. Максимум дисквалификации игрока. Если бы он провалил допинг и потом играл, тогда да, шансы были бы...
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0
янковский ян (Запорожье)
08.09.2021 в 22:26
Неужели. Дадут ли технарь? Тут все возможно от технаря до дисквалификации без технаря. А может и то и то.
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0
0
Header (Черкассы)
08.09.2021 в 22:25
Технічна поразка казахам, якщо наша (п)федерація не прогавить момент - присутність гравця на полі вплинула на результат (ні хріна собі так вплинула), тут однією дискваліфікацією не відбудуться казахи.
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0
0
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Romerik (YNWA)
08.09.2021 в 22:21
Смішні ви. Ніби не знаєте відношення до нас УЄФА. Просто дискву дадуть і всьо.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2021 в 22:29
Так а ничего страшного, что именно этот игрок существенно повлиял на исход матча?
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0
0
Дрюон (Одесса)
08.09.2021 в 22:19
Если не утка, то дальше будет интересно.
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0
0
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simargl (Чернигов)
08.09.2021 в 22:19
Подавать протест и ждать решение... типа 3-0
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
08.09.2021 в 22:15
"Ну все, Новосельцев, ваше дело труба..." (с).
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2021 в 22:12
Техническое поражение Казахстану
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