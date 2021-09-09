"Напоминает, когда Турция играет в Германии" - в Чехии недовольны поддержкой местных болельщиков

8 сентября сборная Украины сыграла вничью 1:1 в выездном товарищеском матче со сборной Чехии.

Матч проходил в Плзене и собрал на трибунах по официальной статистике 5 231 зрителя.

При этом, болельщики сборной Украины зачастую были активнее чехов, что и выливалось в общую поддержку на стадионе.

Такая пассивность местных болельщиков не понравилась многим местным экспертам и игрокам.

"Это немного напоминает мне, когда Турция играет в Германии. Они также почти доминируют среди зрителей" - прокомментировал в эфире чешского телевидения бывший футболист Павел Кароч.

Не очень довольны посещаемостью и игроки сборной Чехии.