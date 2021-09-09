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"Напоминает, когда Турция играет в Германии" - в Чехии недовольны поддержкой местных болельщиков
Украинцы на трибунах были активнее местных болельщиков
УАФ
8 сентября
Матч проходил в Плзене и собрал на трибунах по официальной статистике 5 231 зрителя.
При этом, болельщики сборной Украины зачастую были активнее чехов, что и выливалось в общую поддержку на стадионе.
Такая пассивность местных болельщиков не понравилась многим местным экспертам и игрокам.
"Это немного напоминает мне, когда Турция играет в Германии. Они также почти доминируют среди зрителей" - прокомментировал в эфире чешского телевидения бывший футболист Павел Кароч.
Не очень довольны посещаемостью и игроки сборной Чехии.
"Я не знаю, что сказать. Мне очень жаль, что чешские болельщики в большинстве проигнорировали матч. У украинцев очень хорошая команда, у них есть отличные игроки из "Динамо", из "Шахтера", которые каждый год играют в еврокубках. Зинченко играл в финале ЛЧ с "Сити", но они не захотели прийти посмотреть на таких игроков.
Я должен поблагодарить по крайней мере ту горстку зрителей, которые пришли. Я также должен поблагодарить украинских болельщиков, которые создали фантастический фон. Лучше так, чем ничего", - сказал защитник хозяев поля Владимир Цоуфал.
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