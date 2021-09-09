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Сабо: На официальные игры будут опытные игроки, у которых не будут трястись ноги

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Йожеф Йожефович порассуждал о шансах на выход на ЧМ

Сабо: На официальные игры будут опытные игроки, у которых не будут трястись ноги

footballua.tv

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Йожеф Сабо после товарищеского матча с Чехией (1:1) высказался о шансах нашей команды выйти на мундиаль.

"Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы сзади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут не вовремя возвращаться.

Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы пропадут. Конечно, по сравнению со вчерашней игрой против чехов состав изменится, и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии. У Петракова еще есть время посмотреть на футболистов.

Я думаю, что на официальные игры нужен будет состав опытнейших игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверенны", - сказал Сабо.

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В статье: Украина Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
09.09.2021 в 21:29
это гениальное предположение.
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