Сабо: На официальные игры будут опытные игроки, у которых не будут трястись ноги

Бывший тренер сборной Украины , а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Йожеф Сабо после товарищеского матча с Чехией (1:1) высказался о шансах нашей команды выйти на мундиаль.

"Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы сзади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут не вовремя возвращаться.

Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы пропадут. Конечно, по сравнению со вчерашней игрой против чехов состав изменится, и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии. У Петракова еще есть время посмотреть на футболистов.

Я думаю, что на официальные игры нужен будет состав опытнейших игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверенны", - сказал Сабо.