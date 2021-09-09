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Сабо: На официальные игры будут опытные игроки, у которых не будут трястись ноги
Йожеф Йожефович порассуждал о шансах на выход на ЧМ
footballua.tv
Бывший тренер
"Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы сзади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут не вовремя возвращаться.
Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы пропадут. Конечно, по сравнению со вчерашней игрой против чехов состав изменится, и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии. У Петракова еще есть время посмотреть на футболистов.
Я думаю, что на официальные игры нужен будет состав опытнейших игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверенны", - сказал Сабо.
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