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Шовковский – о результатах сборной: Может, нам и фанатам нужно поставить свечки
Ассистент главного тренера сборной высказался о выступлениях "сине-желтых"
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о товарищеском матче с Чехией (1:1).
— К нам обратились тренеры и "Динамо", и "Шахтера" для того, чтобы мы отпустили определенных игроков. Они через матч чемпионата будут готовиться к играм Лиги чемпионов. Мы пошли им навстречу.
Для нас игра с Чехией – возможность посмотреть на молодых игроков, дать игровое время тем, кто реже выходил на поле.
— Оправдали ли они ожидания?
— Каждая игра дает не только определенный результат, но и информацию. И эта информация будет проанализирована. Она даст нам понять, на кого можно рассчитывать, в каком плане это можно делать, и как использовать в будущем.
Тем более, что процесс обновления сборной длится всегда. Нельзя зацикливаться на определенных игроках.
— Что можете сказать про игру Булецы и Кочергина? Не рано их вызвали?
— Мы не будем переходить на личности, это неправильно. Первый шаг всегда бывает трудным для определенных футболистов, но важно, чтобы они почувствовали атмосферу сборной. Почувствовали требования тренерского штаба.
— Что случилось с Харатиным? Почему он покинул расположение сборной? Невезение или в его планы не входил вызов в сборной?
— К сожалению, он не смог помочь команде по состоянию здоровья. Ничего страшного не случилось. Он в нашей обойме. Будет готовиться в своей команде к следующим матчам.
— Очередная ничья у нас, такая же ситуация и у Франции. Говорят, что на это влияет атмосфера в команде. Возможно, у нас тоже есть с этим проблемы?
— Возможно, нам всем, вместе с болельщиками, нужно пойти поставить свечки, – сказал Шовковский.
Напомним, сборная Украины провела пять игр отбора на ЧМ-2022 и все завершила вничью: против Франции на выезде (1:1), Финляндии и Казахстана дома (по 1:1), также Казахстана на выезде (2:2) и французов дома (1:1).
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