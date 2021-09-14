Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать, шоры были приличные
Кипер рассказал, как он настраивается на матчи
фото - Олександр Приходько
Голкипер "Динамо" и
- Что такое привести мысли в порядок перед матчем?
– Я пробовал гаджеты отключать – не помогло. В день рождения я это сделал – трешку глотнул. Просто у меня характер такой, хи-хи, ха-ха, посмеяться.
- Наверное, все одесситы такие.
– Не все одесситы такие. Ну у меня есть такая черта характера. Меня постоянно Михайлов усаживает. И как-то уже со временем привык, что за день-два до матча нужно вести себя поскромнее, потише. Анализируешь, что надо делать на поле, что делал неправильно в прошлом матче. Как-то так готовишься.
За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать.
- Почему?
– Вот я не понимаю почему. Вроде выхожу, все нормально. На разминку, тренировку вышли, а понимаю психологически, что ответственность большая.
- Трусило?
– Не могу сказать, что трусило. Но такие шоры были приличные. В тренировочном процессе пытаешься убрать. Один раз отбил, второй – и уже нащупал, надо оставлять.
Популярное сейчас
- Молодые орлы не взлетают. Динамо разгромило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА
- "Зинченко не быстрее меня!" Лидер Манчестер Сити недоволен своими цифрами в FIFA 22
- Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021
- Петраков о игре Караваева: Извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Мы с командой U-17 такое не допускали
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО