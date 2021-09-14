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Бущан: За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать, шоры были приличные

Национальная сборная Украины
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Кипер рассказал, как он настраивается на матчи

Бущан: За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать, шоры были приличные

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан в эфире "Вацко Live" рассказал о том, как настраивается он на матчи.

- Что такое привести мысли в порядок перед матчем?

– Я пробовал гаджеты отключать – не помогло. В день рождения я это сделал – трешку глотнул. Просто у меня характер такой, хи-хи, ха-ха, посмеяться.

- Наверное, все одесситы такие.

– Не все одесситы такие. Ну у меня есть такая черта характера. Меня постоянно Михайлов усаживает. И как-то уже со временем привык, что за день-два до матча нужно вести себя поскромнее, потише. Анализируешь, что надо делать на поле, что делал неправильно в прошлом матче. Как-то так готовишься.

За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать.

- Почему?

– Вот я не понимаю почему. Вроде выхожу, все нормально. На разминку, тренировку вышли, а понимаю психологически, что ответственность большая.

- Трусило?

– Не могу сказать, что трусило. Но такие шоры были приличные. В тренировочном процессе пытаешься убрать. Один раз отбил, второй – и уже нащупал, надо оставлять.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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