Бущан: За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать, шоры были приличные

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан в эфире "Вацко Live" рассказал о том, как настраивается он на матчи.

- Что такое привести мысли в порядок перед матчем?

– Я пробовал гаджеты отключать – не помогло. В день рождения я это сделал – трешку глотнул. Просто у меня характер такой, хи-хи, ха-ха, посмеяться.

- Наверное, все одесситы такие.

– Не все одесситы такие. Ну у меня есть такая черта характера. Меня постоянно Михайлов усаживает. И как-то уже со временем привык, что за день-два до матча нужно вести себя поскромнее, потише. Анализируешь, что надо делать на поле, что делал неправильно в прошлом матче. Как-то так готовишься.

За день до матча с Нидерландами мяч не мог поймать.

- Почему?

– Вот я не понимаю почему. Вроде выхожу, все нормально. На разминку, тренировку вышли, а понимаю психологически, что ответственность большая.

- Трусило?

– Не могу сказать, что трусило. Но такие шоры были приличные. В тренировочном процессе пытаешься убрать. Один раз отбил, второй – и уже нащупал, надо оставлять.