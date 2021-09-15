Малиновский: Могу понять позицию Петракова, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал недопонимание, которое возникло между ним и исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.

"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и моя позиция на поле определяет тренерский штаб и я, как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнёрам по команде, я не давал каких либо комментариев после последнего отборочного сбора, что бы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких либо обид на тренера по его выбору состава или тактика. В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной.

Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны.

Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил "НЕТ, вы главный, вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за своё место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ "Хочешь езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", - написал Малиновский в Instagram.