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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Малиновский: Могу понять позицию Петракова, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной

Национальная сборная Украины
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(6 голосов)

Украинец отреагировал на слова Александра Петракова

Малиновский: Могу понять позицию Петракова, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал недопонимание, которое возникло между ним и исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" Александром Петраковым.

"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и моя позиция на поле определяет тренерский штаб и я, как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнёрам по команде, я не давал каких либо комментариев после последнего отборочного сбора, что бы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких либо обид на тренера по его выбору состава или тактика. В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной.

Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны.

Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил "НЕТ, вы главный, вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за своё место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ "Хочешь езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", - написал Малиновский в Instagram.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (29)
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Pianist (Киев)
15.09.2021 в 15:03
Звезда, блин. Только мешает на поле…
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.09.2021 в 15:00
мог бы остаться и в товарняке с чехами доказать свою необходимость. а может каждый из них прав со своей колокольни...
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
15.09.2021 в 14:55
Я надіюсь що і тренер і гравець зробили правильні висновки з цієї ситуації. Думаю для двох дорослих чоловіків достатньо просто поговорити між собою щоб вирішити всі питання і поставити інтереси всієї команди вище своїх особистих.
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
15.09.2021 в 14:56
Я навіть не надіюсь, я в цьому впевнений на 100%
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
15.09.2021 в 14:47
Малиновський прямо сказав що не хоче грати за збірну і попросив щоб його відпустили. Дивно що після цього в його є захисники(((
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+3
-3
Spivakj (Кривой Рог)
15.09.2021 в 14:58
Малина сказал ,что не хочет сидеть на банке у этого тренера , а тренер не хочет видеть его в своей схеме бей беги , потому ,что Малина в Италии в такой футбол не играет и не умеет.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 14:30
Та и так все это понятно!!! Никто за Руслана платить не будет, чтобы тот играл в сборной!
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+2
-6
Caballero (Dream country)
15.09.2021 в 14:19
Якщо Малиновський професіонал - його справа мовчати в ганчірочку. Чому не каже скільки преміальних отримав від збірної?!!!
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+4
-12
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 14:22
А почему одному профессионалу можно ляпать на всю страну, а другому нужно молчать в тряпочку? И в чем здесь профессионализм?
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+13
-2
vwv (Харьков)
15.09.2021 в 14:30
Это где такое написано? Не он вынес это на всеобщее обсуждение, а другой "профессионал".
Ответить
+9
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 14:13
Малина играй а не болтай и Зина тоже -сильно зазвездились а толку нет
Ответить
+7
-12
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
15.09.2021 в 14:03
Ну, теперь более-менее ясно... Огорчает Петраков. Как тренер он - одна история, но как менеджер, судя по всему, просто ноль. С таким подходом не факт что и до начала ЧМ продержится, вне зависимости - попадём/не попадём.
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+14
-4
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
15.09.2021 в 14:02
У Петракова осталась одна игра или пан или пропав.
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+6
-1
Litb@rski (Кёльн)
15.09.2021 в 14:01
Выходит Петраков звезд@бол наивный
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+6
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 14:02
Мужик к успеху пришел, поймал эйфорию и его понесло...
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+10
-2
Матч Футболович
15.09.2021 в 13:59
Малина, всё по делу написал... Петраков может и хороший мужик, но нервы расшатаны долгой тренерской стезёй и работает как в совке, где сборники не могли даже варешку открыть. Мудрее нужно быть, раз руководитель, подход найти к людям, это не салабоны 16 летние в рот заглядывающие... Петракову это сложно, он человек другой эпохи. Хорошим для сборной это не закончится.
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+11
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 14:09
++ Потенциально самый сильный игрок сборной не вписывается в схему... Может с казахами должны были справляться и без Малиновского, а с Францией, где надо было костьми ложиться в обороне - Малиновский не лучший выбор. Но впереди три матча, где надо не только превозмогать, а и что-то созидать, а мы остаемся без креативного игрока, одного из лучших в чемпе Италии. Что ж посмотрим - к чему это приведет и нужна ли такая схема... Оптимизма что-то нет...
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+7
-1
Alex.696 (Немирів)
15.09.2021 в 14:33
Ну з казахами двічі, з фінами він показав свою креативність. Супер!
0
-1
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 14:34
Да нормально будет. Малина и при горячелюбимом шнве ничего особого не показывал. пусть пока Шапа побегает. И если СБУ таки пройдет в финальную стадию, то тому же Малиновскому еще и извиняться придется.
+2
-5
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
15.09.2021 в 13:57
....вообще он прав - все нюансы происходящие внутри команды не должны быть публично озвучены ,тем более тренером,который отвечает за микроклимат команды!..............(не важно кто прав и кто что сказал-это внутри команды)
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+10
-2
Беовульф (Одесса)
15.09.2021 в 13:49
Теперь, когда я услышал вторую точку зрения, скажу - Малина прав. Тот, кто теперь будет "гнать" на Малину - глупые малолетки, никогда не работавшие с тупым начальником. Петракова нафиг.
Ответить
+12
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 14:32
100%
Ответить
+2
-2
Alex.696 (Немирів)
15.09.2021 в 14:32
Ти впевнений, що саме це правда? Чи це не витвір мистецтва від промоутерів Малиновського?
Ответить
+2
-2
Беовульф (Одесса)
15.09.2021 в 14:38
Впевнений. Чи Петраков казав не те саме? Те саме, але виглядає по-іншому. Тому саме це і є правда. В мене прямо вчора було таке. Позаочі щось там розповідає. Скажи прямо, но ні.
0
-2
vwv (Харьков)
15.09.2021 в 13:38
Физрук Петручелло развалил атмосферу в команде за 2 недели. Даже я не верил, что он сделает это так быстро.
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+10
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 13:38
Корректный ответ
Ответить
+14
-2
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 13:37
Обиженка..
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+5
-18
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
15.09.2021 в 13:55
Якби виграли в казахів 3:0 - тоді б такий крок був виправданий. А так...
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+5
-2
Gyborg (Лос Анджелес )
15.09.2021 в 14:00
Обиженка в данной ситуации вы
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+6
-4


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