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Миколенко - об инциденте с Шевченко: Я тогда испугался, потому что даже не смеялся

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Николаевич не впервые такое практикует

Миколенко - об инциденте с Шевченко: Я тогда испугался, потому что даже не смеялся

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал инцидент на предматчевой тренировке "сине-желтых" накануне поединка против Испании в Лиге наций прошлого года:

– Вернемся к Шевченко, фраза: “Смеяться тут не надо, сынок. Мне не до смеха и никому не будет. Понятно?” Испугался?

– Ну да. Если вспоминать тот момент, то я тогда не смеялся. Я испугался, потому что даже не смеялся.

Вообще я по жизни люблю улыбаться, смеяться, считаю, что это хорошо. Но в тот момент реально не смеялся, камера же не видела.

Я выходил на поле с Ромой Яремчуком, и мы смеялись. Но на тот момент, когда тренер сказал эту фразу, я не смеялся. Я испугался, честно. Очень переживал за игру. Может, это Андрей Николаевич на фарт так сделал, он перед Португалией нам напихал с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией.

Я же не знаю, ход ли такой тренерский – на тот момент я сильно испугался. Просто не понял, мне это говорят или нет", - сказал Миколенко.

Напомним, что этот инцидент произошел в октябре прошлого года перед матчем с Испанией. В том поединке "сине-желтые" победили "фурию роху" 1:0, а Миколенко провел на поле все 90 минут.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Виталий Миколенко
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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djumba (Мелитополь)
18.09.2021 в 14:53
Все-таки как не крути, а Шева был хорошим психологом в сборной, что особо поначалу аукалось... Пожалуй, это один из важнейших факторов для тренера сборной.в то же время удивительно, ка Петраков за месяц все успел развалить... 19-летних пацанов гонять это вам не "звезд" матюкать прилюдно..печаль вообщем у нас сейчас...
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
18.09.2021 в 15:33
Шевченко - психолог?))) который сам нервный ходи и с глазами на выкате?)
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+1
-3
football_soccer (Украина)
18.09.2021 в 15:55
тю, ты на Клоппа глянь , как он орет и какие там глаза, но это же не значит, что он не уверен в себе. Тренер и не должен быть меланхольным
0
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