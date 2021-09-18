Миколенко - об инциденте с Шевченко: Я тогда испугался, потому что даже не смеялся

Левый защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал инцидент на предматчевой тренировке "сине-желтых" накануне поединка против Испании в Лиге наций прошлого года:

“– Вернемся к Шевченко, фраза: “Смеяться тут не надо, сынок. Мне не до смеха и никому не будет. Понятно?” Испугался?

– Ну да. Если вспоминать тот момент, то я тогда не смеялся. Я испугался, потому что даже не смеялся.

Вообще я по жизни люблю улыбаться, смеяться, считаю, что это хорошо. Но в тот момент реально не смеялся, камера же не видела.

Я выходил на поле с Ромой Яремчуком, и мы смеялись. Но на тот момент, когда тренер сказал эту фразу, я не смеялся. Я испугался, честно. Очень переживал за игру. Может, это Андрей Николаевич на фарт так сделал, он перед Португалией нам напихал с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией.

Я же не знаю, ход ли такой тренерский – на тот момент я сильно испугался. Просто не понял, мне это говорят или нет", - сказал Миколенко.