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Миколенко - об инциденте с Шевченко: Я тогда испугался, потому что даже не смеялся
Андрей Николаевич не впервые такое практикует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал инцидент на предматчевой тренировке "сине-желтых" накануне поединка против Испании в Лиге наций прошлого года:
“– Вернемся к Шевченко, фраза: “Смеяться тут не надо, сынок. Мне не до смеха и никому не будет. Понятно?” Испугался?
– Ну да. Если вспоминать тот момент, то я тогда не смеялся. Я испугался, потому что даже не смеялся.
Вообще я по жизни люблю улыбаться, смеяться, считаю, что это хорошо. Но в тот момент реально не смеялся, камера же не видела.
Я выходил на поле с Ромой Яремчуком, и мы смеялись. Но на тот момент, когда тренер сказал эту фразу, я не смеялся. Я испугался, честно. Очень переживал за игру. Может, это Андрей Николаевич на фарт так сделал, он перед Португалией нам напихал с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией.
Я же не знаю, ход ли такой тренерский – на тот момент я сильно испугался. Просто не понял, мне это говорят или нет", - сказал Миколенко.
Напомним, что этот инцидент произошел в октябре прошлого года перед матчем с Испанией. В том поединке "сине-желтые" победили "фурию роху" 1:0, а Миколенко провел на поле все 90 минут.
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