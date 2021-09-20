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"Нелогично, эгоистично, глупо" - Левченко не может понять логику Петракова в вопросе с Малиновским

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Конфликт тренера и игрока давно выплеснулся за пределы сборной

"Нелогично, эгоистично, глупо" - Левченко не может понять логику Петракова в вопросе с Малиновским

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал решение Александра Петракова не вызвать Руслана Малиновского на октябрьские матчи национальной команды:

"Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять, почему не вызван Малиновский.

Играет в топ чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, своё решение. Нелогично, эгоистично, глупо", - написал Левченко в Твиттере.

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В статье: Украина Евгений Левченко Руслан Малиновский Александр Петраков
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Комментарии (5)
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чалагач (Киев)
20.09.2021 в 17:18
малиновский и его жена с тёщей походу сели в лужу=в англии без сборной им уже не бывать...-дорого им обошлись новые авиабилеты...
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0
0
чалагач (Киев)
20.09.2021 в 17:15
"Нелогично, эгоистично, глупо"было назначить тренером главной команды страны особу которая ни дня до этого тренером не работала!
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
20.09.2021 в 17:14
всі знають про демарш малиновського і тільки Демченко не в курсі. дибіл б..ь
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0
-1
pilips111 (Чернигов)
20.09.2021 в 17:05
И подлец
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
20.09.2021 в 17:05
Петраков трус
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0
-1


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