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"Нелогично, эгоистично, глупо" - Левченко не может понять логику Петракова в вопросе с Малиновским
Конфликт тренера и игрока давно выплеснулся за пределы сборной
Экс-игрок
"Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять, почему не вызван Малиновский.
Играет в топ чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, своё решение. Нелогично, эгоистично, глупо", - написал Левченко в Твиттере.
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Комментарии (5)
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чалагач (Киев)
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чалагач (Киев)
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