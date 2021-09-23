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С Джеко и Василем. Сборная Боснии и Герцеговины объявила состав на матч с Украиной

Национальная сборная Украины
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В обойме тренера 27 игроков

С Джеко и Василем. Сборная Боснии и Герцеговины объявила состав на матч с Украиной

NFS BIH

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев назвал состав на матч отбора ЧМ-2022 против Украины.

К данной игре будут готовиться 27 игроков.

Состав сборной Боснии и Герцеговины:

Вратари: Ибрагим Шехич (Коньяспор, Турция), Никола Василь (Санкт-Паули, Германия), Кенан Пирич (Атромитос, Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич (Локомотива, Хорватия), Матео Сушич (ЧФР Клуж, Румыния), Юсуф Газибегович (Штурм, Австрия), Сеад Колашинац (Арсенал, Англия), Эльдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – Ференцварош, Венгрия), Анел Ахмедходжич (Мальме, Швеция), Деннис Хаджикадунич (Ростов, Россия), Синиша Саничанин (Партизан, Сербия), Александар Йовичич (Горица, Хорватия), Айдин Нукич (Тузла).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович, (Коньяспор, Турция), Степан Лончар (Ференцварош, Венгрия), Миралем Пьянич (Бешикташ, Турция), Амер Гояк (Динамо З, Хорватия), Гойко Цимирот (Стандард, Бельгия), Марко Вранчич (Сток Сити, Англия), Мирослав Стеванович (Серветт, Швейцария), Ади Налич (Мальме, Швеция), Эльмедин Жиликич (Олимпия, Словения).

Нападающие: Эдин Джеко (Интер, Италия), Лука Менало (Динамо З, Хорватия), Эрмедин Демирович (Фрайбург, Германия), Смаил Превляк (Эйпен, Бельгия).

Напомним, что подопечные Ивайло Петева в октябре проведут два поединка отборочного цикла ЧМ-2022. 9-го числа боснийцы сыграют в гостях с Казахстаном, а 12-го также на выезде с Украиной.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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