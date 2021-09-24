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Национальная сборная Украины

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Билеты на матч Финляндия - Украина стоят 39,5 евро. Посетить игру смогут те украинцы, кто получил 2 дозы вакцины

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Желающие могут посетить матч

Билеты на матч Финляндия - Украина стоят 39,5 евро. Посетить игру смогут те украинцы, кто получил 2 дозы вакцины

Новина українською

УАФ объявила о старте продаж билетов на матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией, который состоится в Хельсинки 9 октября.

Стоимость билета – 39,5 евро (около 1 240 грн). Купить билеты можно на официальном сайте футбольной ассоциации Финляндии до 30 сентября включительно.

Отмечается, что по состоянию на 24 сентября въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины, которые полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Более подробную информацию о билетах на матч и условиях въезда в Финляндию можно узнать на сайте УАФ.

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В статье: Украина Финляндия
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Комментарии (1)
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sebekkiril (Dm.roslo)
24.09.2021 в 22:28
Куплю три дози по ціни 20 євро, що залишиться верну.
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