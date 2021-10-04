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Официально: УАФ не планирует переносить матч Украина - Босния из Львова

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Пока что никаких изменений в планах сборной

Официально: УАФ не планирует переносить матч Украина - Босния из Львова

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Поединок отборочного раунда ЧМ-2022, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину, состоится на Арене Львов.

Переносить матч в другой город из-за роста заболеваемости коронавируса во Львове не планируется. Об этом сообщили главный тренер сборной Украины Александр Петраков и пресс-атташе команды Александр Глывинский.

Ранее сообщалось о том, что Арену Львов в данном матче разрешили заполнить на 2/3.

Напомним, что поединок состоится 12 октября.

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В статье: Украина Арена Львов Босния и Герцеговина
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Источник:
Youtube-канал UAF

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.10.2021 в 20:23
Правильно. Победа будет только во Львове.
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+1
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
04.10.2021 в 19:54
УАФ планує прискорити перехід Львова у "червону зону".
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0
0
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Американец 2000
04.10.2021 в 19:30
Если дождей не будет то нормально , если дожди пойдут , то капец - поле будет непригодное (((((((((((
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0
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