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Официально: УАФ не планирует переносить матч Украина - Босния из Львова
Пока что никаких изменений в планах сборной
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Поединок отборочного раунда ЧМ-2022, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину, состоится на Арене Львов.
Переносить матч в другой город из-за роста заболеваемости коронавируса во Львове не планируется. Об этом сообщили главный тренер сборной Украины Александр Петраков и пресс-атташе команды Александр Глывинский.
Ранее сообщалось о том, что Арену Львов в данном матче
Напомним, что поединок состоится 12 октября.
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