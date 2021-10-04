Официально: УАФ не планирует переносить матч Украина - Босния из Львова

Поединок отборочного раунда ЧМ-2022, в котором Украина примет Боснию и Герцеговину, состоится на Арене Львов.

Переносить матч в другой город из-за роста заболеваемости коронавируса во Львове не планируется. Об этом сообщили главный тренер сборной Украины Александр Петраков и пресс-атташе команды Александр Глывинский.

Ранее сообщалось о том, что Арену Львов в данном матче разрешили заполнить на 2/3 .

Напомним, что поединок состоится 12 октября.