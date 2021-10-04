Петраков: Мы свои ничьи уже сыграли

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пред началом октябрьского сбора ответил на вопросы представителей СМИ.

- Вопрос по довызову Артема Шабанова - это пожарный вариант, или вы рассматриваете его как полноценного игрока основной обоймы?

- Нельзя говорить о пожарный вариант, потому что это будет оскорбительно для футболиста. Шабанов - это опытный игрок, центральный защитник. У нас сейчас проблемы с исполнителями этого амплуа. Артем играл за клуб в последних матчах, я в него верю. У нас с ним был разговор, и, думаю, он не подведет.

- Кто сейчас лидер сборной в раздевалке?

- По раздевалке не скажу, а на футбольном поле - скажу. На поле лидерами как были, так и остаются Ярмоленко, Пятов ... Вы их прекрасно знаете.

- Устраивает ли вас уровень конкуренции в команде?

- Каждый тренер мечтает, чтобы у него были равноценны игроки и конкуренция за место в составе. Взять хотя бы сборную Франции - в Дешама есть кем заменить футболистов. Мы тоже о таком мечтаем. Нужно думать о следующих поколениях, развивать инфраструктуру. Без этого не будет прогресса.

- Будете ли вы довызывать кого-то в сборную?

- Не будем спешить, будем надеяться, что никого не придется довызывать, что все будут здоровы.

- Вы присутствовали на последнем матче "Динамо" и "Шахтера". Еще поединки посещают представители тренерского штаба?

- Анненков работает в "Черноморце", Кернозенко - в "Колосе", смотрят матчи. Шовковский также ездит на поединки УПЛ. Я вживую просматривал игру "Динамо" - "Шахтер".

- Чем Пихаленок может быть полезен сборной? Почему вы его вызвали?

- Я его хорошо знаю. Кстати, я никогда его не тренировал. Это чтобы не говорили, что он "человек Петракова". У меня нет "своих" людей. Это футболисты нашей с вами страны. Пихаленок - очень качественный опорный полузащитник. Они выросли и играли вместе с Зинченко. Я на него рассчитываю, провел беседу. Мы с ним поговорили, он все прекрасно понял. То, что он еще не дебютировал, - ничего страшного. У него все в порядке с головой. Если будет необходимость, то он выйдет и поможет.

- Изменилась ли сборная Финляндии после мартовского матча? Что это за соперник?

- 2018 мы участвовали в юношеском чемпионате Европы в Финляндии. Эта страна очень изменилась в плане отношения к футболу и футбольной инфраструктуры. Не забывайте, что их сборная играла на Евро-2020. Это очень качественная команда. Я отлично знаю тренера Маркку Канерву. Он прошел все этапы в сборной Финляндии. У него дисциплинированная, организованная команда. Есть и звезды, прежде всего это вратарь Градецкий. На Кипре выступает центральный защитник Араюури. Камара - очень качественный полузащитник, играет за "Рейнджерс". И, конечно, два форварда - Пукки и Похьянпало. Последний сделал дубль за "Ризеспор".

Я хорошо изучил соперника. Просмотрел его матче с Францией и Казахстаном. Хорошо знаю футболистов, тренера. А как оно сложится - посмотрим. Футбол тем и прекрасен, кто бы мог подумать, что Юрий Вернидуб обыгрывает Карло Анчелотти?

Финляндия - очень качественная команда, дисциплинированная, сыгранная, все давно играют вместе. Но мы сильнее их.

- Когда мы наконец увидим победу сборной Украины? Что для этого нужно?

- Среди тренеров бытует мнение, что Петраков - фартовый тренер. А вы можете сказать такое после Казахстана? Или непонятный гол Франции, забитый Рабио... Я его тоже хорошо знаю, он был капитаном сборной Франции 1995 года рождения. Рабио прыгает, бьет головой, мяч попадает Забарному в спину и улетает в Марсьяля... В Чехии пропустили за считанные секунды до конца.

Скажем прямо, мы свои ничьи уже сыграли. Финляндию устраивает ничья, а нам нужна победа. Вы думаете, я не хочу выиграть? Думаете, я хотел сыграть вничью с Казахстаном, Францией? Или не хотел победить Чехию?