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Босния и Герцеговина потеряла еще двоих футболистов перед матчем с Украиной
Накануне октябрьских поединков состоялись вынужденные замены
Фото: nfsbih.ba
Накануне поединков отбора ЧМ-2022 с Казахстаном и Украиной сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще двух исполнителей.
Состав соперника сборной Украины в отборочном цикле ЧМ-2022, команды Боснии и Герцеговины, снова претерпел изменения. Ранее травмы получили полузащитники "Милана" Раде Крунич и "Барселоны" Миралем Пьянич, а также защитник "ЧФР Клуж" Матео Сушич.
Теперь выбыли еще два исполнителя, сообщает УАФ со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Защитник сербского "Партизана" Синиша Саничанин вчера сдал положительный тест на коронавирус, а полузащитник венгерского "Ференцварошу" Степан Лончар накануне получил травму.
Вместо них главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев вызвал в лагерь своей команды хавбека Элвиса Шарича с хорватской "Горицы". К этому 31-летний полузащитник провел за свою национальную команду 18 матчей, в которых забил один мяч.
В октябре подопечные Ивайло Петева проведут два поединка отбора ЧМ-2022: 9-го числа сыграют в гостях с Казахстаном, а 12-го - тоже на выезде, во Львове, с Украиной.
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