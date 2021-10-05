Шапаренко: Предыдущий матч с Финляндией оставил негативные воспоминания

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциями после поздравления с днем ​​рождения в главной команде страны. На тренировке команды хавбек получил футболку с номером 23.

"Было приятно получить памятную футболку, которая останется со мной надолго и будет напоминать об этом сборе. Все желали мне здоровья. Я думаю, это самое главное сейчас.

Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, в которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу.

Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод исправиться, поэтому работать по максимуму.

Некоторые ребята получили травмы. Желаю им здоровья, чтобы быстрее выздоравливали", - сказал Шапаренко.