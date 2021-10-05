  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шапаренко: Предыдущий матч с Финляндией оставил негативные воспоминания
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко: Предыдущий матч с Финляндией оставил негативные воспоминания

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Национальная команда сыграет с финнами 9 октября

Шапаренко: Предыдущий матч с Финляндией оставил негативные воспоминания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциями после поздравления с днем ​​рождения в главной команде страны. На тренировке команды хавбек получил футболку с номером 23.

"Было приятно получить памятную футболку, которая останется со мной надолго и будет напоминать об этом сборе. Все желали мне здоровья. Я думаю, это самое главное сейчас.

Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, в которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу.

Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод исправиться, поэтому работать по максимуму.

Некоторые ребята получили травмы. Желаю им здоровья, чтобы быстрее выздоравливали", - сказал Шапаренко.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

Читайте такжеПетраков: Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали дерьмом и грязью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...