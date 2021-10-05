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Шапаренко: Предыдущий матч с Финляндией оставил негативные воспоминания
Национальная команда сыграет с финнами 9 октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциями после поздравления с днем рождения в главной команде страны. На тренировке команды хавбек получил футболку с номером 23.
"Было приятно получить памятную футболку, которая останется со мной надолго и будет напоминать об этом сборе. Все желали мне здоровья. Я думаю, это самое главное сейчас.
Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, в которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу.
Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод исправиться, поэтому работать по максимуму.
Некоторые ребята получили травмы. Желаю им здоровья, чтобы быстрее выздоравливали", - сказал Шапаренко.
Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.
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