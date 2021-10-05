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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО

Национальная сборная Украины
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С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора ЧМ-2022. Вечерняя тренировка вторника подвела итог второго рабочего дня подготовки.

Перед выездом на НТК им. Банникова в. о. главного тренера Александр Петраков провел теоретическое занятие: идет подробная подготовка к матчу с Финляндией.

На вечерней сессии тренерский штаб продолжил работу над тактическим построением игры с ближайшим оппонентом. Работа, выполненная во время игровых упражнений, была закреплена на практике в формате двусторонней игры.

В среду тактические наработки продолжатся в режиме двукратных тренировок.

С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО - изображение 1С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО - изображение 2С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО - изображение 3С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО - изображение 4
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:54
Подивимось....
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