С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам отбора ЧМ-2022. Вечерняя тренировка вторника подвела итог второго рабочего дня подготовки.

Перед выездом на НТК им. Банникова в. о. главного тренера Александр Петраков провел теоретическое занятие: идет подробная подготовка к матчу с Финляндией.

На вечерней сессии тренерский штаб продолжил работу над тактическим построением игры с ближайшим оппонентом. Работа, выполненная во время игровых упражнений, была закреплена на практике в формате двусторонней игры.

В среду тактические наработки продолжатся в режиме двукратных тренировок.