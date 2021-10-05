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С упором на тактику. Как сборная Украины готовится к матчу с Финляндией - ФОТО
Работа продолжается
Фото Павла Кубанова - УАФ
Перед выездом на НТК им. Банникова в. о. главного тренера Александр Петраков провел теоретическое занятие: идет подробная подготовка к матчу с Финляндией.
На вечерней сессии тренерский штаб продолжил работу над тактическим построением игры с ближайшим оппонентом. Работа, выполненная во время игровых упражнений, была закреплена на практике в формате двусторонней игры.
В среду тактические наработки продолжатся в режиме двукратных тренировок.
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