Национальная сборная Украины
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Караваев: Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив
Сборная Украины начала подготовку к матчам с финнами
Игрок
"Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции только положительные.
Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия", – сказал Караваев.
Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится в субботу, 9 октября, и начнется в 19:00.
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Источник:vZbirna
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