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Национальная сборная Украины

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Караваев: Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины начала подготовку к матчам с финнами

Караваев: Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке национальной команды к матчам квалификации ЧМ-2022.

"Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции только положительные.

Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия", – сказал Караваев.

Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится в субботу, 9 октября, и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Финляндия Александр Караваев
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Источник:
vZbirna

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