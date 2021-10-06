Караваев: Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке национальной команды к матчам квалификации ЧМ-2022.

"Когда приезжаем в сборную – это всегда позитив. Эмоции только положительные.

Уже начали понемногу разбирать сборную Финляндии. Готовимся к ней. Много тактических тренировок – по два занятия", – сказал Караваев.