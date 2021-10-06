  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Довбик: Финляндия хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик: Финляндия хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Настроение хорошее, и погода хорошая

Довбик: Финляндия хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал о подготовке национальной команды к матчу квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится 9 октября.

– Как настроение после тренировок?

– Хорошее. И погода хорошая.

– Ты забил гол (в чемпионате), в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.

– Будем стараться.

– Настрой положительный?

– Конечно.

– Что думаешь про финнов?

– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Финляндия Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vZbirna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...