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Довбик: Финляндия хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними
Настроение хорошее, и погода хорошая
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Форвард
– Как настроение после тренировок?
– Хорошее. И погода хорошая.
– Ты забил гол (в чемпионате), в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.
– Будем стараться.
– Настрой положительный?
– Конечно.
– Что думаешь про финнов?
– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними.
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