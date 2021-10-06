Довбик: Финляндия хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал о подготовке национальной команды к матчу квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится 9 октября.

– Как настроение после тренировок?

– Хорошее. И погода хорошая.

– Ты забил гол (в чемпионате), в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.

– Будем стараться.

– Настрой положительный?

– Конечно.

– Что думаешь про финнов?

– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними.