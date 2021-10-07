Матч с Финляндией посетят до тысячи украинских болельщиков

Сборная Украины готовится к выездному матчу со сборной Финляндии.

Украинским болельщикам по квоте выделен гостевой сектор. Ожидается на матче до тысячи украинских болельщиков.

Преимущественно стадион смогут посетить представители украинской диаспоры, проживающие в скандинавских странах. Это связано с жёсткими ограничениями из-за пандемии коронавируса. Всего на территории Финляндии проживают около 35 тысяч украинцев.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.