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Матч с Финляндией посетят до тысячи украинских болельщиков
В основном из диаспоры
facebook.com/andriy.pavelko
Украинским болельщикам по квоте выделен гостевой сектор. Ожидается на матче до тысячи украинских болельщиков.
Преимущественно стадион смогут посетить представители украинской диаспоры, проживающие в скандинавских странах. Это связано с жёсткими ограничениями из-за пандемии коронавируса. Всего на территории Финляндии проживают около 35 тысяч украинцев.
Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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