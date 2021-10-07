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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч с Финляндией посетят до тысячи украинских болельщиков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В основном из диаспоры

Матч с Финляндией посетят до тысячи украинских болельщиков

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Сборная Украины готовится к выездному матчу со сборной Финляндии.

Украинским болельщикам по квоте выделен гостевой сектор. Ожидается на матче до тысячи украинских болельщиков.

Преимущественно стадион смогут посетить представители украинской диаспоры, проживающие в скандинавских странах. Это связано с жёсткими ограничениями из-за пандемии коронавируса. Всего на территории Финляндии проживают около 35 тысяч украинцев.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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В статье: Украина Финляндия
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