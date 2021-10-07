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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины поздравила Павелко с днем рождения

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Ну и заодно потренировалась

Сборная Украины поздравила Павелко с днем рождения

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В четверг, 7 октября, сборная Украины провела последнюю тренировку на сборе в Киеве.

Перед началом тринеровки команда поздравила с днем ​​рождения президента УАФ Андрея Павелко и вручила именную футболку с цифрами, символизирующие возраст именинника.

На занятии был финализирован тот тактический запас, который нарабатывался в течение трех дней тренировок.

После тренировки национальная команда отправилась в отель для того, чтобы пообедать и окончательно упаковать дорожные чемоданы. После обеда сине-желтые выедут в аэропорт Борисполь, откуда в 16.45 вылетят в Хельсинки.

Перелет в столицу Финляндии ориентировочно займет два часа.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Dabo93
07.10.2021 в 18:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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poni74 (Харьков)
07.10.2021 в 16:55
С Путлером в один день родился?))
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avatar
Цап-царап (Харків)
07.10.2021 в 17:06
Жаль, что не в один год...
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