Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины поздравила Павелко с днем рождения
Ну и заодно потренировалась
Фото Павла Кубанова - УАФ
В четверг, 7 октября,
Перед началом тринеровки команда поздравила с днем рождения президента УАФ Андрея Павелко и вручила именную футболку с цифрами, символизирующие возраст именинника.
На занятии был финализирован тот тактический запас, который нарабатывался в течение трех дней тренировок.
После тренировки национальная команда отправилась в отель для того, чтобы пообедать и окончательно упаковать дорожные чемоданы. После обеда сине-желтые выедут в аэропорт Борисполь, откуда в 16.45 вылетят в Хельсинки.
Перелет в столицу Финляндии ориентировочно займет два часа.
Популярное сейчас
- Горняк-Спорт - Металлист 1:1. Аутсайдер творит сенсацию эффектным голом
- Клопп: Воронин был невероятным игроком, очень талантливым
- Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?
- Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Новости по теме
- 12:50 Украинские Металлист в гостях на Полтавщине, два матча в Хмельницкой области. Первая лига в четверг
- 06:20 Зарубежные Испания победила Италию, Жилстрой-1 не сдержал Реал, ФИФА хочет реформ. Главные новости за 6 октября
- 00:20 Украинские Олег Федорчук: Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского