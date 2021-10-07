Сборная Украины поздравила Павелко с днем рождения

В четверг, 7 октября, сборная Украины провела последнюю тренировку на сборе в Киеве.

Перед началом тринеровки команда поздравила с днем ​​рождения президента УАФ Андрея Павелко и вручила именную футболку с цифрами, символизирующие возраст именинника.

На занятии был финализирован тот тактический запас, который нарабатывался в течение трех дней тренировок.

После тренировки национальная команда отправилась в отель для того, чтобы пообедать и окончательно упаковать дорожные чемоданы. После обеда сине-желтые выедут в аэропорт Борисполь, откуда в 16.45 вылетят в Хельсинки.

Перелет в столицу Финляндии ориентировочно займет два часа.