Кополовец: Не уверен, что Петраков сам принимал решение по Малиновскому

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал решение Александра Петракова о невызове в сборную Украины Руслана Малиновского.

"Это тяжелая для меня ситуация. Я очень хорошо отношусь к Петракову, но то, что он сделал с Малиной – вообще непонятно. Вот ты проиграешь пару матчей. Ты понимаешь, какое давление тогда будет на тебя со всех сторон? В сборной не так много классных футболистов, уровня Малиновского, чтобы его не вызывать. Малиновский – личность, а Петраков его убивает, ставя на 2-3 минуты. Для футболиста это стресс. Общайся с футболистом. Вызови, поговори с ним, мол, Малина, я на тебя рассчитываю. А не так, что не хочешь – пошел вон. Так же нельзя. Да, у Малиновского не идет игра в сборной, согласен. На Евро тоже не шла. Но нельзя не вызывать человека такого уровня, который играет и доказывает в Италии.

Петраков – авторитет в команде. Он только пришел и принимает такие кардинальные решения, показывает, что он тренер. Не надо этого. Наоборот, поговори с ним, расположи к себе, скажи, что рассчитываешь на него. А не так, что взял и выгнал. Еще и вынес этот разговор на общее обозрение. Ты думаешь, что у Шевы не было конфликтов? Были. Ты о них слышал? Нет. Он их там же тушил. А завтра игроки сборной, образно говоря, вкурвлятся (обидятся). Да, они не имеют права, ведь это сборная. Но они же общаются, дружат, по некоторым ребятам это тоже удар. Я не уверен, что Петраков сам принимал это решение. Я думаю, что это было обсуждено с УАФ, может, даже вплоть до Павелко. А завтра Зина уедет чуть-чуть. Ты тоже его не вызовешь? Ярмола. Они все – характерные ребята. Надо подстраиваться.