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Кополовец: Не уверен, что Петраков сам принимал решение по Малиновскому

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт считает, что решение было принято с Андреем Павелко

Кополовец: Не уверен, что Петраков сам принимал решение по Малиновскому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Stanislav Vedmid

Новина українською

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал решение Александра Петракова о невызове в сборную Украины Руслана Малиновского.

"Это тяжелая для меня ситуация. Я очень хорошо отношусь к Петракову, но то, что он сделал с Малиной – вообще непонятно. Вот ты проиграешь пару матчей. Ты понимаешь, какое давление тогда будет на тебя со всех сторон? В сборной не так много классных футболистов, уровня Малиновского, чтобы его не вызывать.

Малиновский – личность, а Петраков его убивает, ставя на 2-3 минуты. Для футболиста это стресс. Общайся с футболистом. Вызови, поговори с ним, мол, Малина, я на тебя рассчитываю. А не так, что не хочешь – пошел вон. Так же нельзя. Да, у Малиновского не идет игра в сборной, согласен. На Евро тоже не шла. Но нельзя не вызывать человека такого уровня, который играет и доказывает в Италии.

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Петраков – авторитет в команде. Он только пришел и принимает такие кардинальные решения, показывает, что он тренер. Не надо этого. Наоборот, поговори с ним, расположи к себе, скажи, что рассчитываешь на него. А не так, что взял и выгнал.

Еще и вынес этот разговор на общее обозрение. Ты думаешь, что у Шевы не было конфликтов? Были. Ты о них слышал? Нет. Он их там же тушил. А завтра игроки сборной, образно говоря, вкурвлятся (обидятся). Да, они не имеют права, ведь это сборная. Но они же общаются, дружат, по некоторым ребятам это тоже удар.

Я не уверен, что Петраков сам принимал это решение. Я думаю, что это было обсуждено с УАФ, может, даже вплоть до Павелко. А завтра Зина уедет чуть-чуть. Ты тоже его не вызовешь? Ярмола. Они все – характерные ребята. Надо подстраиваться.

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Дал ты ему матч сыграть – не пошло. Окей. Но ты же сделал с этого скандал. Вот в чем проблема. Что ты хочешь? Ты – исполняющий обязанности. Завтра два матча проиграешь – тебя убрали, а Малина будет, и после тебя будет. Это ошибка тренера", – сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Украина Руслан Малиновский
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
08.10.2021 в 09:03
если сборная возьмет 6 очков - ок , не возьмет - Петракова сожрут. Поэтому надо просто подождать несколько дней, и увидеть исход матчей. Все. Что еще говорить?
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
08.10.2021 в 08:59
Кополовец = Алиев.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
08.10.2021 в 08:49
Да всем насрать кого он там не вызывает,, даешь результат значит выполняешь задачу, не даешь -пошол вон! это всё тока журналисты раздувают
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+2
0
Соколов (Никополь)
08.10.2021 в 08:47
Согласен с Кополовцом полностью
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
08.10.2021 в 08:46
Ще один супериксперд.
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+1
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