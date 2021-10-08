Матвиенко: На каждый матч настраиваемся, как на последний

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о подготовке национальной команды к ближайшим матчам в отборе на ЧМ-2022.

- Впереди матч против финнов. Это будет ключевой поединок в борьбе за второе место?

- Так складывается ситуация в группе, что для нас каждый матч ключевой. Потеря очков приведет к очень плохим последствиям. Мы настраиваемся на каждый матч, как на последний.

- Домашний поединок против этой сборной можно назвать несчастным случаем?

- Так оно и было. В Киеве у нас было достаточно моментов, чтобы увеличить свое преимущество, но после ошибки в обороне все закончилось ничьей.

- У сине-желтых в пяти матчах пять ничьих. Можешь заверить болельщиков сборной Украины, что 9 октября ближе к 10-ти часам вечера у них будет хорошее настроение?

- Очень хочу в это верить. Точно могу заверить в том, что сборная Украины сделает все, чтобы победить", - сказал Матвиенко.

Напомним, уже в эту субботу, 9 октября сборная Украины сыграет с Финляндией в Хельсинки. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.