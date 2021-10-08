Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко: На каждый матч настраиваемся, как на последний
Уже в эту субботу, 9 октября "сине-желтые" сыграют с финнами
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о подготовке национальной команды к ближайшим матчам в отборе на ЧМ-2022.
- Впереди матч против финнов. Это будет ключевой поединок в борьбе за второе место?
- Так складывается ситуация в группе, что для нас каждый матч ключевой. Потеря очков приведет к очень плохим последствиям. Мы настраиваемся на каждый матч, как на последний.
- Домашний поединок против этой сборной можно назвать несчастным случаем?
- Так оно и было. В Киеве у нас было достаточно моментов, чтобы увеличить свое преимущество, но после ошибки в обороне все закончилось ничьей.
- У сине-желтых в пяти матчах пять ничьих. Можешь заверить болельщиков сборной Украины, что 9 октября ближе к 10-ти часам вечера у них будет хорошее настроение?
- Очень хочу в это верить. Точно могу заверить в том, что сборная Украины сделает все, чтобы победить", - сказал Матвиенко.
Напомним, уже в эту субботу, 9 октября сборная Украины сыграет с Финляндией в Хельсинки. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
Популярное сейчас
- Куртуа был бессилен. ВИДЕО, как Франция забила победный гол Бельгии на 90-й минуте
- Протащил мяч через все поле и положил в девятку. ВИДЕО, как капитан Горняка-Спорт забил Металлисту
- Характер чемпиона. Бельгия - Франция 2:3. Видео голов и обзор матча
- Петраков: Вместо того, чтобы поддержать команду, меня две недели обливали дерьмом и грязью
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО