Степаненко: У сборной Украины все получится

Опорный хавбек "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды.

"Говорят, что сборная начала с нуля. И никаких скидок, оправданий и "но" быть не может.

Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу.

За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока, и командный настрой, который иногда все решает.

У нас все получится", — написал Тарас в Инстаграм.

Напомним, что в субботу, 9 октября, сборная Украины проведет выездной матч против Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.