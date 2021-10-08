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Степаненко: У сборной Украины все получится
Тарас сохраняет оптимизм
facebook.com/alex.glyvynskyy
Опорный хавбек "Шахтера" и
"Говорят, что сборная начала с нуля. И никаких скидок, оправданий и "но" быть не может.
Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу.
За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока, и командный настрой, который иногда все решает.
У нас все получится", — написал Тарас в Инстаграм.
Напомним, что в субботу, 9 октября, сборная Украины проведет выездной матч против Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.
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