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"Так будет всегда". Петраков очень сухо и холодно пообщался с журналистами

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Пресс-конференция не задалась

"Так будет всегда". Петраков очень сухо и холодно пообщался с журналистами

скриншот youtube

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами на пресс-конференции перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Причем пообщался очень сухо, отвечая на вопросы буквально по паре слов. При этом прессс-атташе сборной Александр Глывинский отклонил вопрос финских журналистов о Руслане Малиновском.

- Что случилось, на вас лица нет, что-то случилось?

- Все нормально, нормальное лицо.

- Есть ли потери, какая кадровая ситуация?

- Все нормально, потерь нет.

- Нужно обязательно выигрывать? Есть такое чувство?

- Есть такое чувство, что нужно выигрывать.

- Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?

- Постараемся не повторить тех ошибок.

- Чувствуете ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?

- Давления уже нет, но давление было серьезным.

- Как хорошо знаете сборную Финляндии?

- Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.

- Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?

- Так будет всегда.

- Сегодня молодежная сборная играет важный матч. Будете смотреть?

- Нет. Физически не успею посмотреть.

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В статье: Украина Финляндия Александр Петраков
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (9)
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аалекс ( Крым)
08.10.2021 в 19:27
Надул губки. Скорее всего толку с такого тренера не будет.
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+1
-2
Plagin (Prad)
08.10.2021 в 19:46
Деякі кримськи трохи не розуміють, що воно із себе представляє.
Ответить
0
0
Bertos (Запорожье)
08.10.2021 в 19:21
С таким настроением, завтра будет тяжело!
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.10.2021 в 19:15
Хватит соплей, у человека завтра очень важная игра! Видно, что он очень устал психологически. Отстаньте все от него хотя бы перед матчем. Как говорится -'"циплят по осени считают". Вот и поглядим!
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+3
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2021 в 19:14
То, что Павелко назначил Петракова только ИО главного тренера - это наверное, самое разумное, что он сделал на посту руководителя украинского футбола. С таким характером Петраков долго точно не задержится. Большое разочарование
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+5
0
Hanter44 (Baburka)
08.10.2021 в 19:13
А может его просто достали?
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+2
-2
Конфуцій (Львів)
08.10.2021 в 19:09
Журналісти лише посередники, по факту це він з нами так розмовляє. Цирк і совок в рівних частинах
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+5
-1
dabo95
08.10.2021 в 19:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-7
kalan-86 (Анкара)
08.10.2021 в 19:07
Самовлюблённое надменное хамло.
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+4
-4


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