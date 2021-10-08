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"Так будет всегда". Петраков очень сухо и холодно пообщался с журналистами
Пресс-конференция не задалась
скриншот youtube
Главный тренер
Причем пообщался очень сухо, отвечая на вопросы буквально по паре слов. При этом прессс-атташе сборной Александр Глывинский отклонил вопрос финских журналистов о Руслане Малиновском.
- Что случилось, на вас лица нет, что-то случилось?
- Все нормально, нормальное лицо.
- Есть ли потери, какая кадровая ситуация?
- Все нормально, потерь нет.
- Нужно обязательно выигрывать? Есть такое чувство?
- Есть такое чувство, что нужно выигрывать.
- Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?
- Постараемся не повторить тех ошибок.
- Чувствуете ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?
- Давления уже нет, но давление было серьезным.
- Как хорошо знаете сборную Финляндии?
- Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.
- Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?
- Так будет всегда.
- Сегодня молодежная сборная играет важный матч. Будете смотреть?
- Нет. Физически не успею посмотреть.
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