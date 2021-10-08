"Так будет всегда". Петраков очень сухо и холодно пообщался с журналистами

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами на пресс-конференции перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Причем пообщался очень сухо, отвечая на вопросы буквально по паре слов. При этом прессс-атташе сборной Александр Глывинский отклонил вопрос финских журналистов о Руслане Малиновском.

- Что случилось, на вас лица нет, что-то случилось?

- Все нормально, нормальное лицо.

- Есть ли потери, какая кадровая ситуация?

- Все нормально, потерь нет.

- Нужно обязательно выигрывать? Есть такое чувство?

- Есть такое чувство, что нужно выигрывать.

- Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?

- Постараемся не повторить тех ошибок.

- Чувствуете ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?

- Давления уже нет, но давление было серьезным.

- Как хорошо знаете сборную Финляндии?

- Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.

- Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?

- Так будет всегда.

- Сегодня молодежная сборная играет важный матч. Будете смотреть?

- Нет. Физически не успею посмотреть.