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Это нужно видеть. Реакция Петракова на очередной вопрос о Малиновском - ВИДЕО
Пресс-конференция сегодня не задалась
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков
Причем пообщался очень сухо, отвечая на вопросы буквально по паре слов.
Кто-то из финских журналистов попытался было задать вопрос о Руслане Малиновском, однако пресс-атташе сборной Александр Глывинский отклонил данный вопрос.
Показательна была реакция Петракова на данный вопрос, и по его лицу все можно было понять.
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