  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Это нужно видеть. Реакция Петракова на очередной вопрос о Малиновском - ВИДЕО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это нужно видеть. Реакция Петракова на очередной вопрос о Малиновском - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пресс-конференция сегодня не задалась

Это нужно видеть. Реакция Петракова на очередной вопрос о Малиновском - ВИДЕО

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами на традиционной предматчевой пресс-конференции перед поединка отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Причем пообщался очень сухо, отвечая на вопросы буквально по паре слов.

Кто-то из финских журналистов попытался было задать вопрос о Руслане Малиновском, однако пресс-атташе сборной Александр Глывинский отклонил данный вопрос.

Показательна была реакция Петракова на данный вопрос, и по его лицу все можно было понять.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...