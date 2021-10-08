Это нужно видеть. Реакция Петракова на очередной вопрос о Малиновском - ВИДЕО

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами на традиционной предматчевой пресс-конференции перед поединка отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Причем пообщался очень сухо, отвечая на вопросы буквально по паре слов.

Кто-то из финских журналистов попытался было задать вопрос о Руслане Малиновском, однако пресс-атташе сборной Александр Глывинский отклонил данный вопрос.

Показательна была реакция Петракова на данный вопрос, и по его лицу все можно было понять.