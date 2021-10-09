Телесненко: Петракову не позавидуешь, но в игре с финнами главное – не наступить на те же грабли

О финском футболе выступавший в конце 80-х – первой половине 90-х годов защитник "Черноморца" Андрей Телесненко знает не понаслышке. Его он хорошо изучил, будучи игроком ФК "Оулу".

- До меня в финский Оулу сначала отправилась спортивная семья – бывший футболист одесского "Черноморца" Игорь Соколовский и его супруга, олимпийская чемпионка 1980 года по волейболу Елена Ахаминова-Соколовская, - вспоминает Телесненко. – Я же отправился в Финляндию спустя какое-то время после них. В ту пору многие спортсмены из стран бывшего СССР выезжали за рубеж попробовать вкус легионерского хлеба. Побывав в составе "Черноморца" на традиционном международном турнире в городе-побратиме Одессы – Оулу, получил предложение поиграть в одноименном клубе. Им я охотно воспользовался, проведя в Финляндии два сезона. С тех пор, как летом 1993-го вернулся в Украину, в финском футболе, конечно же, многое изменилось. Если раньше сборная Финляндии считалась на континенте скромным середняком, то сейчас ее показатели существенно выросли - как и рейтинг в классификации УЕФА и ФИФА.

- Учитывая турнирную ситуацию, ныне финская сборная рассматривается как один из претендентов на вторую строчку в группе D. Способна ли она удивить?

- В футболе случается всякое, и неуступчивые финны могут преподнести любой сюрприз. Понятное дело, что их турнирные дела косвенно могут зависеть и от потерь очков конкурентами, но и наш сегодняшний соперник способен испортить настроение. Так, кстати, было в мартовском матче с Украиной в Киеве. Команда Финляндии искала свой шанс до последнего – и нашла его. Еще когда я выступал в "Оулу", то отметил волевые и бойцовские качества финских футболистов. Тогда в национальной сборной не было столько игроков, выступающих в солидных по футбольным меркам странах. Теперь таких много. Нынешнему тренерскому штабу сборной Финляндии есть из кого выбирать: ее представители защищают цвета клубов из Италиии, Германии, Англии. Если в мою бытность игроком "Оулу" главной звездой финской команды был Литманен, то сейчас безусловными лидерами являются двое нападающих – Пукки и Похьянпало. Первый из них, как известно, весьма успешно выступает в английском "Норвич Сити", а второй долгое время играл в немецких клубах, включая "Байер" и "Гамбург".

- Для сборной Украины предстоящий поединок в Хельсинки имеет важное значение, ведь потеря очков фактически перечеркнет шансы на выход из группы. Как считаете, не может ли сыграть злую шутку груз ответственности за результат?

- Не думаю. В составе нашей национальной команды собраны футболисты, многие из которых как минимум понюхали пороху в серьезных матчах на разных фронтах. А такие ветераны, как Пятов, Кривцов, Степаненко и Ярмоленко имеют колоссальный опыт выступлений на международной арене – как на клубном уровне в еврокубковых турнирах, так и в играх за сборную. В силу нашего менталитета чаще бывает наоборот – сначала разбазариваем важные очки, а потом героическими усилиями наверстываем упущенное на самом финише. Стоит заметить, что наша главная команда уже не раз выпутывалась из подобных турнирных ситуаций. Хочется надеяться, что так будет и в заключительных трех матчах нынешнего отборочного цикла мирового первенства. Главное – выйти на поле в Хельсинки заряженными на победу, помня о том, что дальше отступать уже некуда. После трех кряду ничьих в отборочных играх с Францией, Финляндией и Казахстаном в марте все надеялись, что уж в очередных-то матчах потерь очков точно не повторится. Мол, отложим набор очков на осень. Но уже в сентябрьской "спарке" - с теми же казахами и французами вновь последовали ничьи. И снова то же самое – набор очков переносится на предстоящие поединки с финнами и боснийцами. Что ж, посмотрим.

- Как считаете, не слишком ли много внимания уделяется теме недопонимания, возникшей между новым рулевым сборной Александром Петраковым и Русланом Малиновским?

- Много, конечно же! Эта тема уж слишком раздута. В любом коллективе не бывает все гладко, и сборная – не исключение. Но какими бы ни были шероховатости в отношениях между людьми, доводить ситуацию до подобной нынешней не стоило. А уж тем более выносить сор из избы. Помнится, в бытность мою игроком сборной со мной и еще двумя партнерами по команде – Олегом Сусловым и Сергеем Беженаром тоже приключилась неприятная история, связанная с обвинениями со стороны тренера.

- Не поделитесь?

- С тех пор прошло четверть века – что уж тут скрывать! История эта произошла в сентябре 1994-го, когда у руля сборной Украины стоял Олег Базилевич, Царствие ему небесное. Национальная команда находилась на тренировочном сборе в Софии, готовясь к домашнему поединку отборочного цикла с Литвой. Вот тогда меня и моих партнеров безосновательно обвинили в нарушении режима. Дело в том, что во время пребывания в Болгарии мы жили в горах. Чтобы не скучать в отеле, большая группа футболистов решила совершить прогулку перед сном в близлежащий поселок. Среди них были и мы. Но надо же было такому случиться: по вине местного проводника мы чуть-чуть опоздали. А еще группа футболистов явились и вовсе позже нас. Увы, крайними оказались мы трое. На следующий день нас обвинили Бог весть знает в чем и отправили со сбора в Украину. Осадок неприятный тогда остался, но с годами постепенно сошел на нет. К тому же, сменивший Базилевича другой специалист – Анатолий Коньков снова пригласил нас в команду.

- Помимо уже упомянутого Малиновского в предстоящем матче по разным причинам не сможет сыграть большая группа ключевых футболистов – Трубин, Бойко, Миколенко, Малиновский, Зинченко, Буяльский…

- Кадровые проблемы у любой команды бывают всегда – когда-то минимальные, когда-то большие. На данный момент Александру Петракову не позавидуешь, ведь он не сможет рассчитывать на многих ключевых исполнителей. Но несмотря на это, я больше чем уверен, что вышедшие на поле против финнов ребята смогут добиться нужного результата. Они такие же квалифицированные игроки, как и их отсутствующие коллеги по сборной. Те же, кто еще не искушен большим количеством выступлений за сборную имеют очередную возможность доказать, что вызвали в национальную команду их не зря.

- Как, по-вашему, сложится игра?

- Понятное дело, что Украине ничего другого не остается, как играть с акцентом на атаку. Это отлично понимает соперник, поэтому нверняка изберет соответствующую тактику. В этом случае нужно не наступить на те же грабли, что были в киевском матче с финнами, когда их контратаки были весьма опасны и в итоге привели к голу. Нашей команде нужно дорожить мячом, играть рационально и вместе с тем смело. Думаю, что многое будет зависеть от первой половины первого тайма. Если сборной Украины удастся навязать свою игру сопернику, а в идеале и забить, то шансы на позитивный исход в матче сразу же возрастут. А это, в свою очередь, поможет обрести уверенность и в меру раскрепоститься. Важно также быть максимально сконцентрированными, особенно в концовке матча. Чтобы не повторить ошибки недавних неудач.