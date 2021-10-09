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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это уже история. Сегодня исполнилось 22 года голу Шевченко Филимонову

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Легендарное взятия ворот

Это уже история. Сегодня исполнилось 22 года голу Шевченко Филимонову

ТАСС

Новина українською

Дата 9 октября навсегда запечатлелась в памяти украинцев. Ровно 22 года назад, в 1999-м, в решающем матче отбора на ЧЕ-2000 встречались сборные Украины и России.

Валерий Карпин открыл счет в этой встрече во втором тайме. Россияне уже готовились к празднованию, так как квалификация на Чемпионат Европы была совсем близко, правда молодой тогда Андрей Шевченко испортил настроение нашим соседям. Под занавес матча нападающий прямым ударом со стандарта с дальней дистанции пробил и заставил ошибиться голкипера россиян Филимонова.

За действом наблюдали 78 600 болельщиков на московском стадионе "Лужники". Этот гол выбросил сборную России за борт Евро-2000, а Украина получила возможность еще побороться в стыковых матчах, где проиграла Словении.

С первого места квалифицировалась сборная Франции, которая перед 10-м туром отбора занимала третье место в группе, но в итоге победила в финальной части континентального первенства.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Россия Александр Филимонов Евро-2000
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Комментарии (4)
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Просто Толик (Одесса)
09.10.2021 в 14:47
Помню этот день как вчерашний : ) Смотрел в баре этот матч, эмоции были невероятные ))) Неделю ещё потом праздновали.
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A.l.e.x. (Київ)
09.10.2021 в 14:10
...Боже мой.. ахахаха)))
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Orest_ua (Kyiv)
09.10.2021 в 13:56
Филимонов! Оооох...
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Ol-g (Одесса)
09.10.2021 в 13:39
!
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