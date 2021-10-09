Это уже история. Сегодня исполнилось 22 года голу Шевченко Филимонову

Дата 9 октября навсегда запечатлелась в памяти украинцев. Ровно 22 года назад, в 1999-м, в решающем матче отбора на ЧЕ-2000 встречались сборные Украины и России.

Валерий Карпин открыл счет в этой встрече во втором тайме. Россияне уже готовились к празднованию, так как квалификация на Чемпионат Европы была совсем близко, правда молодой тогда Андрей Шевченко испортил настроение нашим соседям. Под занавес матча нападающий прямым ударом со стандарта с дальней дистанции пробил и заставил ошибиться голкипера россиян Филимонова.

За действом наблюдали 78 600 болельщиков на московском стадионе "Лужники". Этот гол выбросил сборную России за борт Евро-2000, а Украина получила возможность еще побороться в стыковых матчах, где проиграла Словении.

С первого места квалифицировалась сборная Франции, которая перед 10-м туром отбора занимала третье место в группе, но в итоге победила в финальной части континентального первенства.