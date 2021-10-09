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Состав Украины на матч с Финляндией. Соболь и Тымчик в старте
Петраков объявил стартовый состав против финнов
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии. Начало встречи - 19:00.
Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Замены: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.
На данный момент у команды Петракова и подопечных Канервы по 5 очков, но у финнов матч в запасе.
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