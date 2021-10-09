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Состав Украины на матч с Финляндией. Соболь и Тымчик в старте

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Петраков объявил стартовый состав против финнов

Состав Украины на матч с Финляндией. Соболь и Тымчик в старте

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

В матче 7-го тура группы D в рамках отбора на Чемпионат Мира 2022 в Катаре сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии. Начало встречи - 19:00.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Замены: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.

На данный момент у команды Петракова и подопечных Канервы по 5 очков, но у финнов матч в запасе.

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В статье: Украина Финляндия
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Комментарии (26)
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Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 19:36
Где хейтеры Ярмоленко, где?
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0
0
avatar
walcom (Киев)
09.10.2021 в 19:08
привет от деревяного Ямолафобам.. Красавчик.
Ответить
+1
0
Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 19:32
Привет от пуки)
Ответить
0
-1
avatar
walcom (Киев)
09.10.2021 в 19:49
пукифан?)))
0
0
avatar
walcom (Киев)
09.10.2021 в 19:49
только не пукай больше)))
0
0
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 18:43
Ляпов на воротах - это провал
Ответить
+3
-4
avatar
walcom (Киев)
09.10.2021 в 19:09
не согласен. Пятак реанимировался на удивление. Однозначно в старте.
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+1
-1
Only DK (Kyiv)
09.10.2021 в 19:14
Уже начудил. Повезло, что защита сработала. Вышел погулять, дятел...
0
-1
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simargl (Чернигов)
09.10.2021 в 19:49
Дятел это ты. А Пятов на хорошем уровне сейчас.
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
09.10.2021 в 18:37
С Финами 5 защитников???? Все ясно))))
Ответить
0
-3
italiano
09.10.2021 в 18:48
Вася 3-4-3 слышал о таком?? Хотя откуда на лухандонии
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
09.10.2021 в 19:01
Та откуда я такое знать буду в своей Лугандонии!!! То ли дело ты- "козу эббал э,на льдине плавал!!"
0
0
MaximSK (Киев)
09.10.2021 в 18:35
Мы уже сыграли вничью 5 раз подряд, надеюсь сегодня прервем эту неприятную традицию, и выиграем наконец-то, но для этого нужно сыграть очень хорошо и в атаке и в обороне.
Ответить
+1
0
avatar
satellite (Харьков)
09.10.2021 в 18:35
Из тех кого имеем,оптимальный состав.
Ответить
+2
0
Іван С (Луцьк)
09.10.2021 в 18:34
Оптимальний склад, вроді тут, на уа футболі, такий і прогнозували
Ответить
+1
0
Андрей(Киев) (Киев)
09.10.2021 в 18:25
Да уж,не в два нападающих,а в пять защитников,походу это для нас уже топ команда.
Ответить
+2
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
09.10.2021 в 18:18
Що в складі Циганков робить? Він же тільки з лівих пенальті в чукрі може забивати.
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+3
-4
MaximSK (Киев)
09.10.2021 в 18:20
другого варианта просто нет в данный момент, есть Зубков,но он после травмы только восстановился. На 90% этот же состав сыграет и с Боснией.
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+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
09.10.2021 в 18:08
А кем интересно усилить позицию Шапаренко, если что то пойдет не так? Булеца))
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+2
0
MaximSK (Киев)
09.10.2021 в 18:14
Так уж получилось, что наша самая сильная позиция стала самой уязвимой.
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
09.10.2021 в 18:03
Ну в принципе, из имеющихся в распоряжении, все сильнейшие в основе. Удачи, парни.
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+2
0
Spivakj (Кривой Рог)
09.10.2021 в 18:04
Хотел сказать лучшие из худших)
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.10.2021 в 18:03
Да. Боевой состав. Интересно, кем можно усилить игру если что-то пойдет не так??? Шабановым? Булецей? Караваевым? ...
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+2
-1
italiano
09.10.2021 в 18:47
Сиканом
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.10.2021 в 17:54
Залишилось тільки "Надеяться и верить!", що задзвонять колокола у нашу честь...
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0
-1
Зритель (Харьков)
09.10.2021 в 18:57
"Надеяться и верить" залишається тільки в те, що в інших групах не буде сенсацій і Україна пройде в плей-офф по квоті Ліги Націй.
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0


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