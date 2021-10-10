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Федецкий: Хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная, а то одни ничьи

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Серия прервана

Федецкий: Хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная, а то одни ничьи

24 канал

Новина українською

Бывший игрок "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал поединок "сине-желтых" против сборной Финляндии:

"Ждали только победы. Очень сильный первый тайм в исполнении нашей сборной. Многие вертикального футбола, моменты создавали.

Хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная, а то одни ничьи", - сказал Федецкий.

Напомним, что после пяти подряд ничьих в отборе на ЧМ-2022 сборная Украины одержала первую победу. Отметим, что эта победа стала четвертой за год в основное время с 15 проведенных матчей.

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В статье: Артем Федецкий Украина Финляндия
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Источник:
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Комментарии (1)
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Piter (Полтава)
10.10.2021 в 12:09
з тих нічиїх самі образливі то з хфранцузами. вони ж могли нас підкинути аж до владівостоку
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