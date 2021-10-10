Федецкий: Хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная, а то одни ничьи

Бывший игрок "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал поединок "сине-желтых" против сборной Финляндии:

"Ждали только победы. Очень сильный первый тайм в исполнении нашей сборной. Многие вертикального футбола, моменты создавали. Хоть почувствовали настроение, когда побеждает сборная, а то одни ничьи", - сказал Федецкий.

Напомним, что после пяти подряд ничьих в отборе на ЧМ-2022 сборная Украины одержала первую победу. Отметим, что эта победа стала четвертой за год в основное время с 15 проведенных матчей.