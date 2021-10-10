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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Рафаилов - о Петракове: Мы видим прыгающего у кромки поля воробушка, а хочется видеть орла

Национальная сборная Украины
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(12 голосов)

Эксперт раскритиковал коуча сборной

Рафаилов - о Петракове: Мы видим прыгающего у кромки поля воробушка, а хочется видеть орла

Новина українською

Экс-гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов дал комментарий после победы сборной Украины в матче с Финляндией (2:1) в отборе ЧМ-2022:

"Сборная выиграла наконец-то. Появился шанс на проход, но успокаиваться рано.

Об игре. До 85-й минуты играла команда Шевченко, с его идеями и наработками, с 85-й – команда Петракова, и появились детские ошибки, суета.

О тренере. У тренера должна быть харизма или великого игрока, или авторитетного тренера. В сборной играют игроки, которые работают в своих клубах с авторитетными в футболе специалистами. А что видим мы в телевизоре – прыгающего у кромки поля воробышка, а хочется видеть орла. Есть ли у Петракова возможность стать орлом, сложно сказать. Принял команду в сложное время, вернее не принял, а в пожарном порядке назначен. Все строить приходится по ходу. А строительного материала очень мало.

Тут как-то недавно посмотрел составы команд шести ведущих европейских чемпионатов в туре перед перерывом на игры сборных. Так вот, в протоколы на игры были внесены более 80 футболистов из стран бывшей Югославии, более половины вышли в старте, остались на скамейке и не играли человек 13-15. Напомню, что население этих стран суммарно составляет примерно 22 миллиона.

Украинцев было немного, ну как пальцев на одной руке, и это при населении в 40 миллионов. Как говорят в Одессе – почувствуйте разницу. Какой нахрен футбол? Не позавидуешь Петракову. Информация для футбольных ура-патриотов", – написал Рафаилов.

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В статье: Сергей Рафаилов Национальная сборная Украины сборная Финляндии
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Комментарии (21)
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Spokoyno (Київ)
10.10.2021 в 20:47
Дійсно... Емоції це добре, утім коли вони не псують відносини у середини ввіреної тобі команди!
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0
-1
F@ust (Прага)
10.10.2021 в 20:39
Мы разные матчи смотрели кмк. Так в боксе сплошь и рядом, один ставит 116:112, а второй 112:116. Что хотел этот деятель сказать, я хз.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.10.2021 в 20:35
А звідки кукарікає це Братське Чувирло?
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+3
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.10.2021 в 20:33
не мешайте не лезте к Петракову --он порядочный тренер
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.10.2021 в 21:01
Как про Зеленского: "Не мешайте ему работать!"
Ответить
+2
-2
Comment06 (Украина)
10.10.2021 в 20:25
Петраков уже вошел в историю мирового футбола как чемпион мира u-19. Кто такой Рафаилов?!
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+4
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.10.2021 в 20:31
а Ротань угробил ЧМ и продолжает убивать позорить Украину--все молчат слуги футбола
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+1
-1
Alex.696 (Немирів)
10.10.2021 в 21:20
Ю-20
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.10.2021 в 20:12
Настоящий орёл в первую очередь сожрёт павелку. Поэтому он и ставит воробышков.
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+4
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.10.2021 в 20:06
В такому випадку Дієго Сімеоне взагалі повний відстій, він ще не так стрибає біля поля. І Клопп так само. А вершиною тренерської майстерності за Рафаїловим є, мабуть, Михайличенко, - він міг авторитетно весь матч просидіти на лавці.
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+6
-3
Соколов (Никополь)
10.10.2021 в 20:15
Смешно сравнить Петракова с Величайшими Клоппом, и Симеоне
Ответить
+2
-7
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.10.2021 в 20:34
Ех, Соколов. Ну хто ж їх тут порівнює....
+2
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
10.10.2021 в 19:51
Неуважаемая редакция! Зачем вы берете интервью ( в рот ) у явного сепара, колаборанта?
Ответить
+9
-3
янковский ян (Запорожье)
10.10.2021 в 19:53
Что бы мы читали. Нервничали. Не удивлюсь что эти вьюхи проплачены. Чтобы попасть в ленту иногда нужно заплатить. Или кто то это не знает.
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+4
-2
ukatan (Харьковская обл.)
10.10.2021 в 19:56
А по теме есть что сказать? Или он в чем-то неправ?
Ответить
+3
-8
Acsakal (Kharkov)
10.10.2021 в 20:06
А хто для нього "ми"? Я і, певний, більшість українських вболівальників не бачить себе в одній спільноті з цим колаборантом. "МИ" хотіли бачити на чолі українського клубу "Зоря" справжнього патріота України, а бачили там ... Рафаїлова. Тож нехай він розповідає про свої "хателки" співвітчизникам-росіянцям.
+5
-2
мы за динамо (киев)
10.10.2021 в 20:17
а шо, невже він шось ще й сказав ротом?
+1
0
Соколов (Никополь)
10.10.2021 в 20:06
Это ты решил что он сепар ? Нормальный здравый человек
Ответить
+2
-8
avatar
Динамо-машина (Киев)
10.10.2021 в 21:09
Редакция не берёт интервью, они просто перепечатывают его посты из Фейсбука, надо же им какие-то статьи вбрасывать...
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+1
0
мы за динамо (киев)
10.10.2021 в 19:47
ще один ідійот. навіть не соромиться.
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+12
-3
emart57 (Киев)
10.10.2021 в 19:43
И нет желания слышать старую ворону из Краснодара...
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+12
-3


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