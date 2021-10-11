Петраков: Я знаю игроков с 2010-го, тогда их надо было мотивировать, сейчас не нужно

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча с Боснией и Герцеговиной.

- Какая ситуация с травмированными? Соболь, Ярмоленко, готовы ли они? И нет ли новых потерь?

- У нас все хорошо, потерь нет. Сегодня вечером тренировка, так что у нас все хорошо.

- Как готовитесь к матчу, сколько просматриваете игр соперников?

- Еще не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолет, мне сразу же дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой.



- Как относитесь к тому, что некоторые болельщики могут не попасть на трибуны из-за некоторых ограничений, связанных с ковидом?

- Насколько я знаю, все требования должны упростить. Но окончательной информации еще нет.



- Как будете мотивировать игроков на следующий матч?

- Их не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010-го года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью.



- Малиновский заявил, что готов играть за сборную. Не звонил ли он, не предлагал ли себя на следующие матчи?

- Без комментариев, - сказал Петраков.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина состоится завтра, 12 октября. Начало - 21:45.