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Петраков: Я знаю игроков с 2010-го, тогда их надо было мотивировать, сейчас не нужно
Наставник "сине-желтых" - о подготовке к матчу с Боснией и Герцеговиной
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча с Боснией и Герцеговиной.
- Какая ситуация с травмированными? Соболь, Ярмоленко, готовы ли они? И нет ли новых потерь?
- У нас все хорошо, потерь нет. Сегодня вечером тренировка, так что у нас все хорошо.
- Как готовитесь к матчу, сколько просматриваете игр соперников?
- Еще не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолет, мне сразу же дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией. Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой.
- Как относитесь к тому, что некоторые болельщики могут не попасть на трибуны из-за некоторых ограничений, связанных с ковидом?
- Насколько я знаю, все требования должны упростить. Но окончательной информации еще нет.
- Как будете мотивировать игроков на следующий матч?
- Их не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010-го года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью.
- Малиновский заявил, что готов играть за сборную. Не звонил ли он, не предлагал ли себя на следующие матчи?
- Без комментариев, - сказал Петраков.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина состоится завтра, 12 октября. Начало - 21:45.
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