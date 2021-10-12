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Кривцов: Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная
"Сине-желтые" сыграют против боснийцев
Скриншот: УАФ
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями накануне матча с Боснией и Герцеговиной.
"Очень хорошо потренировались. Были теоретические занятия – внимательно выслушали тренерский штаб. Готовимся к битве.
Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная. Надеюсь, матч с Боснией не будет исключением.
Все здоровы и готовы, выбор будет за штабом", – сказал Кривцов в комментарии YouTubе-канала УАФ.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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