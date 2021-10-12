  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Кривцов: Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов: Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

"Сине-желтые" сыграют против боснийцев

Кривцов: Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями накануне матча с Боснией и Герцеговиной.

"Очень хорошо потренировались. Были теоретические занятия – внимательно выслушали тренерский штаб. Готовимся к битве.

Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная. Надеюсь, матч с Боснией не будет исключением.

Все здоровы и готовы, выбор будет за штабом", – сказал Кривцов в комментарии YouTubе-канала УАФ.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет сегодня, 12 октября во Львове на "Арене Львов". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Читайте такжеУкраина - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча на 12.10.2021
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2021 в 11:56
Підтримка то буде, головне, щоб ви не підвели.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...