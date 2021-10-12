Кривцов: Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился мыслями накануне матча с Боснией и Герцеговиной.

"Очень хорошо потренировались. Были теоретические занятия – внимательно выслушали тренерский штаб. Готовимся к битве.

Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная. Надеюсь, матч с Боснией не будет исключением.

Все здоровы и готовы, выбор будет за штабом", – сказал Кривцов в комментарии YouTubе-канала УАФ.