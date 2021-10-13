Футбол Украины - сидение на пороховой бочке. Может повезти, может и рвануть. Это точно не про классную команду

Четыре очка в двух матчах – вроде бы и неплохой урожай, но характер игры сборной Украины заставлял бы говорить о негативе даже при условии максимального достижения (3+3) .Этот футбол был похож на русскую рулетку – выстрелы на удачу. Сборная Украины потеряла солидность и хладнокровие, которые были присущи ей на этапе раннего (но не позднего) Шевченко.

Если говорить простыми словами, это значит, что матчи против более низких в рейтинге соперников мы проводили "на три счета". С финнами удалось выиграть, хотя итоговая статистика свидетельствует о нелогичности этого результата. Суоми наработали на более высокий показатель ожидаемых голов (xG) (1,78 против 1,33 у Украины), нанесли одинаковое с Украиной количество ударов в створ (по пять), выполнили больше ТТД (900 против 821 у Украины). Эта статистика бросается в глаза, потому как совсем не подтверждает закоренелые постулаты. Футбол Петракова интенсивный? Но Финляндия осуществила на поле больше тактико-технических действий. Финляндии трудно даются голы (только одно взятие ворот в последних пяти матчах перед встречей с Украиной)? Показатель xG свидетельствует, что у ворот Пятова разгулялась даже такая не остроатакующая команда.

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Игра с тремя центральными защитниками совсем не предоставляет сборной Украины преимущества и надежности относительно работы в защите. Смеем сказать, что такая тактика скорее идет на пользу атакующей игре. В обоих октябрьских матчах одними из лучших на поле были латерали. До Ярмоленко, Яремчука и Степаненко, которые просто разрывали в Хельсинки, не дотягивают, но все же. Примечательный факт: Соболь и Корниенко получили за матч с Финляндией практически одинаковые оценки (244 и 243 соответственно от InStat), сыграв при этом ровно по тайму. Проявление структурной работы, когда от изменения фамилий не меняются манера и интенсивность (если ты, конечно, не Александр Караваев в роли флангового защитника).

В матче с Боснией правый латераль Александр Тымчик наработал на второй лучший показатель xG (после неудержимого и недостижимого для других партнеров в плане пользы для команды Андрея Ярмоленко) – 0,24. Проблема в том, что из двух выходов один на один хотя бы один гол нужно забивать. Соболь во вчерашнем поединке выполнил две ключевые передачи. Наравне с Цыганковым – лучший показатель в сборной Украины (но не лучший на поле, ведь босниец Стеванович трижды отдавал мяч на партнера с обострением и продвижением вперед). Не до конца понятно, что Петраков хотел донести своим спичем о "4-4-2" ("Думал сделать 4-4-2, но ребята устали, было трудно" (с)). Если руководствоваться логикой, то изменение тактики должно было успокоить нервную игру сборной Украины в защите (не было бы свободных зон на флангах). Помешала усталость.

Усталость – это один из многих негативов сборной Украины при каденции Петракова. Если же дополнять разговор о позитиве, то стоит отмечать Ярмоленко и Степаненко как стержневых футболистов. Тарас с боснийцами был очень полезным в плане защитного перформанса. Пятнадцать единоборств (лучший показатель среди украинцев), пять обводок, шесть отборов, пять перехватов, семь подборов. А не ответ ли это на вопрос, почему Петраков убрал с поля Шапаренко, а не Степаненко? Другое дело, что у Николая еще были легкость и свежесть в ногах, а Тарас как игрок, который давал высокую интенсивность в двух подряд матчах сборной, просто разрядился.

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Здесь не помогла бы никакая тактика – надо было освежать команду. Резкий спад физических возможностей происходил аккуратно в районе 65-й минуты. Причем, было это в обоих октябрьских матчах, что не позволяет говорить о случайности. Это признаки тенденции. А можно вспомнить еще сентябрьский Казахстан, где не было тренерской реакции на усталость Караваева, из-под которого, в конце концов, и прилетели два гола. Если к стартовым минутам в исполнении сборной Украины нет больших претензий, то к способности тренерского штаба управлять игрой путем замен – сплошные вопросы.

"Мне говорили еще раньше, что нужно менять Шапаренко. Говорю: "На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную. Что Сидорчук, что Степаненко - два одинаковых, опорники", - тут бы лучше молчал, ей Богу. Ну ладно, травмы Зинченко и Буяльского, но Петраков вместо Малиновского взял в сборную Сергея Булецу. И потом позволяет себе публично жаловаться на отсутствие креативного хавбека для усиления игры. Булеца за десять минут чистого игрового времени в Финляндии отдал две передачи, за одиннадцать минут во Львове – три передачи. А потом уафовские подхалимы рассказывают, как хорошо замены Петракова усиливают игру, а сам тренер дует щеки на вопросы о Руслане. Конечно, вопросы будут, тем более когда ты сам, возможно, несознательно, но затрагиваешь эту тему.

Босния и Герцеговина, в отличие от Украины, в ходе матча несколько раз меняла тактику. Но не это самое главное. Самое главное, что гости знали свои сильные стороны и делали акцент на них, чего не дано нашей команде. У Эдина Джеко – двадцать единоборств в матче, девятнадцать из которых – в атаке, восемь из которых – верховые. Лучший у Украины по показателю единоборств – Тарас Степаненко (15). Но мы говорим о форварде и опорном полузащитнике, о футболистах с разной природой. Можно согласиться с тем, что Джеко не играл классического центрального нападающего. Он был своеобразным свободным художником атакующего звена. У Украины не найдешь такого игрока, которого по функциям можно сравнить с Эдином. Однако бросается в глаза другой факт – ни один игрок сборной Украины не нанес по воротам соперника столько ударов, сколько центральный нападающий Боснии Превляк (три). Никто не имеет такого высокого показателя "ожидаемых голов". У Превляка - 0,84. Лучший среди наших – Андрей Ярмоленко с показателем 0,49. Это точно Украина играла дома в счастливом городе перед тысячами болельщиков, которые гнали команду вперед?

Шансы на выход из группы еще есть, но нужно будет добывать результат в Боснии и Герцеговине. Ничью – при благоприятных обстоятельствах девятого тура, который мы пропускаем, победу – при неблагоприятных. Загадывать наперед что-то очень сложно, ведь эта сборная способна на любые сюрпризы. Может выстрелить, а может провалиться. И это худшая ее характеристика.