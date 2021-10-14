Леоненко - об 1:1 с Боснией: Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко подвел итоги ничейного результата "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Мы здорово начали первый тайм, но и боснийцы в конце тоже могли забивать. Первый тайм был равным и наверняка понравился всем болельщикам. Моментов было много с обеих сторон. Боснийцы выглядели свежее и чувствовали себя у нас как дома. На выезде нам будет очень сложно.

Замены нам тоже не помогли. У Яремчука игра не получилась. Я бы вообще поставил Довбика в основе. Выделить хочу Пятова, который сыграл хорошо. Ярмоленко тоже провел хорошую игру: был активным, забил, но его не хватает физически на весь матч. Это связано с тем, что он не имеет регулярной игровой практики в клубе. Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию, так как второй тайм провалила вся команда.