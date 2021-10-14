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Леоненко - об 1:1 с Боснией: Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эксперт прокомментировал ничью "сине-желтых" в отборе ЧМ-2022

Леоненко - об 1:1 с Боснией: Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко подвел итоги ничейного результата "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Мы здорово начали первый тайм, но и боснийцы в конце тоже могли забивать. Первый тайм был равным и наверняка понравился всем болельщикам. Моментов было много с обеих сторон. Боснийцы выглядели свежее и чувствовали себя у нас как дома. На выезде нам будет очень сложно.

Замены нам тоже не помогли. У Яремчука игра не получилась. Я бы вообще поставил Довбика в основе. Выделить хочу Пятова, который сыграл хорошо. Ярмоленко тоже провел хорошую игру: был активным, забил, но его не хватает физически на весь матч. Это связано с тем, что он не имеет регулярной игровой практики в клубе. Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию, так как второй тайм провалила вся команда.

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Во втором тайме наши игроки просто встали и нас начали возить по полю. Нам могли забивать еще три. Мы ответили только опасным моментом Тымчика.

Надеюсь, что к последнему матчу с боснийцами мы хорошо подготовимся. Мы будем болеть за всю команду. Босния - это неслабая команда, и ей не стыдно проиграть. Просто наших игроков принято превозносить, а потом материть. Это проблема", — сказал Леоненко.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
14.10.2021 в 09:46
Наши сдохли через 30 минут, а босняки бегали 70-80 после перелёта из Казахстана и игры на синтетике. Может нашим суперзвездам надо не селфики в инсту лепить в свободное время, а над физухой работать?
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