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Ярмоленко: Мы можем победить Боснию и Герцеговину
Поединок состоится 16 ноября
фото - скріншот телеканалу Футбол 1
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о заключительном матче в группе отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
"Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду.
Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.
Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет", – сказал Ярмоленко.
Напомним, игра во Львове завершилась вничью со счетом 1:1. Второй матч состоится 16 ноября в Боснии.
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