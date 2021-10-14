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Ярмоленко: Мы можем победить Боснию и Герцеговину

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Поединок состоится 16 ноября

Ярмоленко: Мы можем победить Боснию и Герцеговину

фото - скріншот телеканалу Футбол 1

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о заключительном матче в группе отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду.

Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.

Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет", – сказал Ярмоленко.

Напомним, игра во Львове завершилась вничью со счетом 1:1. Второй матч состоится 16 ноября в Боснии.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (8)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
14.10.2021 в 09:49
От федерастическим ботам скучно, даже на заштатный футбольный сайт лезут погадить… :)
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0
0
Cerega15 (Kherson)
14.10.2021 в 09:41
Победа Шредингера.
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0
-1
avatar
2.dc (Николаев)
14.10.2021 в 09:37
Целиком реально. На "свежак" игра совершенно другая будет, +1 Андрюхе, надеюсь всё получится )
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+1
-1
tamerlan58 (Львов)
14.10.2021 в 08:24
Кто же вам не дает выигрывать? Играйте,побеждайте,мы все "за". Против есть ?
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+3
0
avatar
armik (Киев)
14.10.2021 в 08:51
Петраков против.Надо его обезвредить для победы.
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+1
-1
Соколов (Никополь)
14.10.2021 в 08:06
Во сне, в мечтах, на игровой приставки возможно. В реальности нет
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+1
-5
can (Торонто, Львов)
14.10.2021 в 08:43
Что, реально, на игровой приставкИ? Приставкя - это кто? Поддержка для твоего вялого чле..а? Знаки препинания вообще - ничто! Откуда ж вы такие убогие беретесь?
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0
0
can (Торонто, Львов)
14.10.2021 в 08:47
Явно с противоположной стороны. Понимай как хочешь.
0
0


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