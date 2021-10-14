Ярмоленко: Мы можем победить Боснию и Герцеговину

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о заключительном матче в группе отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду.

Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.

Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет", – сказал Ярмоленко.