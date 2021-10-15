Дубль Мунтяна и бразильцы на трибуне. К годовщине дебютного украинского матча отбора на мундиаль

На этой неделе сборная Украины провела свой последний домашний поединок квалификации на ЧМ-2022. Это событие почти совпало по времени с годовщиной самого первого отборочного матча чемпионата мира, состоявшегося в Украине. Историческое событие случилось 52 года назад, 15 октября 1969-го, когда поединок отбора на ЧМ-1970 между сборными СССР и Турции было решено провести на Центральном стадионе (ныне – НСК "Олимпийский") в Киеве…

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Многочисленная турецкая делегация, в состав которой вошли в том числе и 12 журналистов, прибыла в столицу Украины за двое суток до игры, разместившись в отеле "Днепр" на Крещатике. "Янычары" в ту пору были совсем не статусным соперником, почти что футбольным карликом, и на момент встречи с советской сборной лишились даже теоретических шансов на поездку в Мексику. Но к матчу в Киеве южане готовились так, словно от него зависела их дальнейшая судьба. Наставник турок Абдулла Гегич уже вечером в день прилета провел тренировку на стадионе "Динамо", и затем ежедневно, вплоть до игры, нагружал своих подопечных.

Сборная СССР, которую в то время возглавлял триумфатор Олимпиады-1956 и Евро-1960 Гавриил Качалин, готовилась к поединку в Конча-Заспе, на динамовской базе, любезно предоставленной хозяевами. На предматчевой пресс-конференции наставник советской команды пообещал: "Будем атаковать, другого выхода нет". Впрочем, о том же говорил и Гегич: "Будем играть в атакующий футбол. Терять нам нечего, так почему бы не сыграть в открытую?". И для пущей убедительности даже схему продемонстрировал: 4-3-3. Подтверждением этих намерений служил и состав турецкой команды, прибывшей в Киев. Из 16 футболистов в ее рядах числилось только четыре защитника, все остальные – нападающие и полузащитники.

Но обоюдоострой игры на встречных курсах не получилось. Советская сборная, в составе которой на поле вышли сразу четверо киевских динамовцев – Евгений Рудаков, Виктор Серебряников, Владимир Мунтян и Анатолий Бышовец – превосходила, и заметно, гостевую команду во всех линиях, а потому статус фаворита встречи принялась подтверждать со стартовым свистком шведского арбитра Бертиля Леева. Под напором хозяев атакующая схема Гегича очень быстро скукожилась, и изображенные на ней две "тройки" почти сомкнулись с "четверкой": турки всей командой отошли на свою половину поля, создав вязкую и насыщенную оборону. Поначалу они старались играть чисто в отборе и перехватах, но затем все больше стали сбиваться на спасительный мелкий фол. А к середине первого тайма, поощряемые необъяснимой лояльностью арбитра, гости принялись грубить уже открыто и беззастенчиво в выборе средств. Так на 22-й минуте турецкие защитники сбили в своей штрафной Бышовца, а Леев не только не назначил пенальти, но и вообще оставил грубейший фол безнаказанным. Такая инертность судьи еще больше подстегнула обороняющихся, вся тактика которых свелась лишь к разрушению. В этой ситуации сборная СССР приняла единственно верное решение, начав интенсивный обстрел ворот соперника со средних и дальних дистанций. И в конце концов, именно дальнобойные удары хавбеков принесли хозяевам поля три гола. К восторгу местной публики (а на трибунах Центрального стадиона в тот день собралось более 71 тысячи зрителей), самое непосредственное участие в них приняли киевские динамовцы.

Незадолго до перерыва Владимир Мунтян пушечным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче и одновременно – свой личный голевой реестр в футболке национальной сборной. Вторую "пробоину" оборона южан получила по истечении часа игры, когда мяч после фирменной "дуги" Виктора Серебряникова со штрафного отразила стойка ворот, а первым на добивание успел тбилисский динамовец Гиви Нодия, переправивший круглого в сетку. Третий гол, забитый за 13 минут до финального свистка, вновь стал делом ног Мунтяна. И вновь случился после стандарта. Выполняя штрафной удар, киевлянин "прошил" насквозь оборонительные порядки соперника, установив окончательный счет в матче. Причем, Мунтян, как он сам позже признавался, не ставил целью забить непосредственно со стандарта, он делал передачу – весьма острую и не шаблонную. Но мяч, пройдя сквозь гущу турецких защитников, миновал Гершковича и Бышовца и, так никого и не задев, влетел в дальний угол. Итоговая победа 3:0 стала ключевой для сборной СССР в борьбе за путевку на чемпионат мира-1970.

Интересно, что за матчем в Киеве наблюдал тренер сборной Бразилии Жоао Салданья. В то время гость из Рио вместе с группой своих помощников как раз совершал рабочую поездку по Европе: смотрел отборочные игры в разных странах, знакомясь с возможными финалистами, и, следовательно, потенциальными соперниками бразильцев на мундиале в Мексике. В украинскую столицу он прилетел из Бухареста, где посетил поединок между сборными Румынии и Португалии, а до того побывал в Праге на игре Чехословакия – Венгрия. По матчу в Киеве Салданья высказался кратко: "Игра велась в одном направлении, как у нас в Рио во встрече с Венесуэлой (незадолго до того бразильцы в отборочной игре ЧМ разгромили своих северных соседей со счетом 6:0. – Авт.). Но думаю, что поездка в Киев все равно проделана мною не зря". Кстати, как признался тогда южноамериканский гость, его приятно удивили темперамент местных болельщиков и отличный киевский стадион.

Отборочный матч чемпионата мира-1970

15 октября 1969. Киев. Центральный стадион. 71115 зрителей

Судья: Бертиль Леев (Швеция)

СССР – ТУРЦИЯ 3:0 (1:0)

Голы: Мунтян (43, 78), Нодия (62).

СССР: Евгений Рудаков (Анзор Кавазашвили, 79), Реваз Дзодзуашвили, Альберт Шестернев (к), Евгений Ловчев, Владимир Капличный (Муртаз Хурцилава, 77), Виктор Серебряников, Владимир Мунтян, Кахи Асатиани, Михаил Гершкович, Анатолий Бышовец, Гиви Нодия

Тренер: Гавриил Качалин

Турция: Дино Сабри, Ишикал Мехмет, Аджунер Эргюн, Явуз Камуран, Актуна Эрджан, Шеен Йылмаз, Курт Метин, Асут Айхан, Барту Джан (к) (Шен Месут, 68), Саралиоглу Санлы (Доджангюн Туран, 79), Конджа Эндер.

Тренер: Абдулла Гегич