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Леоненко: Кто сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю
Игра на фоне усталости
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и
"Мы вторые игры всегда, по сути, проваливаем. Здесь тоже так получилось. 30 минут проиграли и потом просто встали. Потом играли только боснийцы. Наши футболисты уставшие, потому что играют одни и те же.
Я люблю, когда есть моменты. Это главное. Кто Вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю.
Почему заменили Ярмоленко? Потому что он, по сути, сдулся. Почему он сдулся? Как говорил Лобановский: "играем 90 минут". После 30-ой минуты должен был выходить Степаненко. Причем пять штук. Мы отбирали мяч, моменты создавали только боснийцы. Если забил бы Тымчик, то 2:0 — и совсем другая игра.
Тут надо разбирать, почему команда выходит уставшая на вторые игры и почему не забиваются голы. Соперник прибавил, а мы сдулись", - сказал Леоненко.
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