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Леоненко: Кто сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Игра на фоне усталости

Леоненко: Кто сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко подвел итоги ничейного результата "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Мы вторые игры всегда, по сути, проваливаем. Здесь тоже так получилось. 30 минут проиграли и потом просто встали. Потом играли только боснийцы. Наши футболисты уставшие, потому что играют одни и те же.

Я люблю, когда есть моменты. Это главное. Кто Вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю.

Почему заменили Ярмоленко? Потому что он, по сути, сдулся. Почему он сдулся? Как говорил Лобановский: "играем 90 минут". После 30-ой минуты должен был выходить Степаненко. Причем пять штук. Мы отбирали мяч, моменты создавали только боснийцы. Если забил бы Тымчик, то 2:0 — и совсем другая игра.

Тут надо разбирать, почему команда выходит уставшая на вторые игры и почему не забиваются голы. Соперник прибавил, а мы сдулись", - сказал Леоненко.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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аr_UPL (Киев)
18.10.2021 в 23:22
та цей вундеркінд вже переплюнув висери Сабо, хоча вони як гравці в свій час були.. так вони були майстрами, а цей ще закарбував в пам'яті той матч проти м'яса. Але зараз вони самі як два висера
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vwv (Харьков)
18.10.2021 в 23:18
алкаш утомил
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Volder (Ков)
18.10.2021 в 23:06
Кому интересно мнение этого алкаша?
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