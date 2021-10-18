Леоненко: Кто сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины , а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко подвел итоги ничейного результата "сине-желтых" с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Мы вторые игры всегда, по сути, проваливаем. Здесь тоже так получилось. 30 минут проиграли и потом просто встали. Потом играли только боснийцы. Наши футболисты уставшие, потому что играют одни и те же.

Я люблю, когда есть моменты. Это главное. Кто Вам сказал, что мы сильнее боснийцев? Я так не считаю.

Почему заменили Ярмоленко? Потому что он, по сути, сдулся. Почему он сдулся? Как говорил Лобановский: "играем 90 минут". После 30-ой минуты должен был выходить Степаненко. Причем пять штук. Мы отбирали мяч, моменты создавали только боснийцы. Если забил бы Тымчик, то 2:0 — и совсем другая игра.

Тут надо разбирать, почему команда выходит уставшая на вторые игры и почему не забиваются голы. Соперник прибавил, а мы сдулись", - сказал Леоненко.