  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Выясняем, нужен ли он команде Петракова

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это даже не оборот речи и не фигурально. Виктор Коваленко попал в сборную Украины благодаря впечатлению, сформированному на основе двух поединков. Всего в сезоне он отыграл за "Специю" четыре матча, но в контексте вызова его в сборную следует учитывать отрезок с конца сентября по конец октября. Сегодня, 26-го числа десятого месяца, украинец может сыграть только третий матч в течение этого отрезка.

О Викторе Коваленко много говорили после матча с "Салернитаной", где он отдал ассист и забил гол, экспертами был признан лучшим игроком поединка. Хотя тогда украинцу (как и всей команде Тьяго Мотты) хорошо удался только второй тайм. В первом "Специя" сидела глубоко на своей половине поля, а Коваленко исполнял роль глубинного опорника (одного из двух, место в старте получил из-за отсутствия многих игроков основного состава).

Собственно, несмотря на забитый гол и результативную передачу, видно, что зона наибольшей интенсивности действий Коваленко находится на половине поля его команды. Хотя здесь более показателен другой момент. Коваленко встречался с мячом по всей ширине поля, став одним из лучших в "Специи" по прикосновениям к мячу. То же самое можно говорить о матче с "Сампдорией" (поражение 1:2), хотя там работа с мячом Коваленко была даже более выраженной (95 касаний, третий результат в команде).

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко - изображение 1

Интесивность действия Виктора коваленко в матчах с "Салернитаной" (сверху) и "Сампдорией" (снизу) / скриншот - Whoscored

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко - изображение 2

С кем способен Виктор соперничать за место в основе сборной? В матче с "Салернитаной" у него три отбора, в матче с "Сампдорией" – один отбор. И суммарно одиннадцать потерь, четыре из которых на своей половине поля. Это точно не вариант для смены Степаненко. Боюсь, что с точки зрения защитных функций он будет похуже и Сергея Сидорчука. Но Коваленко может оказаться полезным для ротации.

Это футболист, продвигающий мяч вперед. Из 52-х передач, выполненных в поединке с "Салеританой", 35 были направлены к чужим воротам. Причем пятнадцать из них уже на чужой половине поля. Из 85-ти передач в матче с "Сампдорией" – 43 вперед. Процент точности – 85 и 87 соответственно.

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко - изображение 3

Карта передач Виктора Коваленко в матчах с "Салернитаной" (вверху) и "Сампдорией" (внизу) / скриншот - InStat

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко - изображение 4

Можно сравнить с действиями Шапаренко на "Камп Ноу" – 70 передач, 31 вперед. Николай – едва ли не единственный, кто понравился в "Динамо" в том поединке. Для него продвижение мяча вперед стало фирменной чертой и аккуратно вошло в привычку со времен начала каденции Мирчи Луческу. Коваленко не готов сейчас полноценно заменить Шапаренко в сборной, но выходить в конце матчей для свежести – да.

Получил вызов Малиновский, но не факт, что он будет играть. Зинченко же не так ценен для штаба Петракова, каким был для штаба Шевченко. Сборная Петракова не должна контролировать мяч ради контроля, надо давать интенсивность. Здесь сразу бросается в глаза крен в действиях Коваленко на правый фланг. И в матче с "Салернитаной", и в матче с "Сампдорией" его тянуло именно туда.

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко - изображение 5

Касания мяча Виктором Коваленко в матчах с "Салернитаной" (сверху) и "Сампдорией" (снизу) / скриншот - Whoscored

Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко - изображение 6

Это можно компоновать для баланса с Зинченко, работающего в полузащите с уклоном на левый фланг. Не сказать сейчас, что Коваленко такая уж необходимая опция для сборной Украины, но во всяком это лучше Булецы или Пихалёнка. Главное, чтобы Виктор крепчал психологически.

Читайте такжеПока вы ждете Металлист, МХ1925 уже феерит. Разгром Ингульца – следствие не класса игроков, а командной работы

Читайте такжеАномальный матч Шахтера в Полтаве: личный антирекорд по фолам, низкая эффективность ударов и Марлос в единоборствах

Читайте такжеЗабарный становится мастером длинной передачи. Так Динамо одолевало защиту Днепра-1, работал этот элемент и на Камп Ноу

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
26.10.2021 в 13:58
Всі думають,гадають кому дати ЗМ, Коваленко.)))
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
26.10.2021 в 13:44
Такое подробное изучение действий футболиста, который две игры в год играет. Зачем? Поставить его на решающую игру это не просто риск, это будет вызов всем, а я вот так хочу. Никакие синие и красные точки на графиках не дают право на сегодня неиграющему игроку занять чье-то место. И на товарищеский зачем выпускать, пусть лучше реальные игроки основы что-то наигрывают. Поэтому если вызвали, чтоб поддержать, мол продолжай верить в себя, тренируйся, тем более подающий надежды, все ждут, тогда можно понять. А так. Еще вот эти разборы, которые не делали наверное никому из сборников...
Ответить
+1
0
Only DK (Kyiv)
26.10.2021 в 13:39
Не знаю, кого это бревно держит в заложниках, но это какой-то бред. Клоун играет 4 матча в год и вызывается в сборную... Смешно
Ответить
+1
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
26.10.2021 в 13:21
Ги, матеріал про Коваленка)
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...