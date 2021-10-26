Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко

Это даже не оборот речи и не фигурально. Виктор Коваленко попал в сборную Украины благодаря впечатлению, сформированному на основе двух поединков. Всего в сезоне он отыграл за "Специю" четыре матча, но в контексте вызова его в сборную следует учитывать отрезок с конца сентября по конец октября. Сегодня, 26-го числа десятого месяца, украинец может сыграть только третий матч в течение этого отрезка.

О Викторе Коваленко много говорили после матча с "Салернитаной", где он отдал ассист и забил гол, экспертами был признан лучшим игроком поединка. Хотя тогда украинцу (как и всей команде Тьяго Мотты) хорошо удался только второй тайм. В первом "Специя" сидела глубоко на своей половине поля, а Коваленко исполнял роль глубинного опорника (одного из двух, место в старте получил из-за отсутствия многих игроков основного состава).

Собственно, несмотря на забитый гол и результативную передачу, видно, что зона наибольшей интенсивности действий Коваленко находится на половине поля его команды. Хотя здесь более показателен другой момент. Коваленко встречался с мячом по всей ширине поля, став одним из лучших в "Специи" по прикосновениям к мячу. То же самое можно говорить о матче с "Сампдорией" (поражение 1:2), хотя там работа с мячом Коваленко была даже более выраженной (95 касаний, третий результат в команде).

Интесивность действия Виктора коваленко в матчах с "Салернитаной" (сверху) и "Сампдорией" (снизу) / скриншот - Whoscored

С кем способен Виктор соперничать за место в основе сборной? В матче с "Салернитаной" у него три отбора, в матче с "Сампдорией" – один отбор. И суммарно одиннадцать потерь, четыре из которых на своей половине поля. Это точно не вариант для смены Степаненко. Боюсь, что с точки зрения защитных функций он будет похуже и Сергея Сидорчука. Но Коваленко может оказаться полезным для ротации.

Это футболист, продвигающий мяч вперед. Из 52-х передач, выполненных в поединке с "Салеританой", 35 были направлены к чужим воротам. Причем пятнадцать из них уже на чужой половине поля. Из 85-ти передач в матче с "Сампдорией" – 43 вперед. Процент точности – 85 и 87 соответственно.

Карта передач Виктора Коваленко в матчах с "Салернитаной" (вверху) и "Сампдорией" (внизу) / скриншот - InStat

Можно сравнить с действиями Шапаренко на "Камп Ноу" – 70 передач, 31 вперед. Николай – едва ли не единственный, кто понравился в "Динамо" в том поединке. Для него продвижение мяча вперед стало фирменной чертой и аккуратно вошло в привычку со времен начала каденции Мирчи Луческу. Коваленко не готов сейчас полноценно заменить Шапаренко в сборной, но выходить в конце матчей для свежести – да.

Получил вызов Малиновский, но не факт, что он будет играть. Зинченко же не так ценен для штаба Петракова, каким был для штаба Шевченко. Сборная Петракова не должна контролировать мяч ради контроля, надо давать интенсивность. Здесь сразу бросается в глаза крен в действиях Коваленко на правый фланг. И в матче с "Салернитаной", и в матче с "Сампдорией" его тянуло именно туда.

Касания мяча Виктором Коваленко в матчах с "Салернитаной" (сверху) и "Сампдорией" (снизу) / скриншот - Whoscored

Это можно компоновать для баланса с Зинченко, работающего в полузащите с уклоном на левый фланг. Не сказать сейчас, что Коваленко такая уж необходимая опция для сборной Украины, но во всяком это лучше Булецы или Пихалёнка. Главное, чтобы Виктор крепчал психологически.