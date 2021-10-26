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Сын Реброва: У папы есть амбиции возглавить сборную Украины. Этим летом, или в будущем

Национальная сборная Украины
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Но сначала тренер намерен отработать свой контракт с Аль-Айном

Сын Реброва: У папы есть амбиции возглавить сборную Украины. Этим летом, или в будущем

fradi.hu

Новина українською

Сын главного тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва Дмитрий, рассказал о желании и мотивации отца поработать со сборной Украины.

— Действительно ли Сергей Ребров вел переговоры со сборной Украины?

— Думаю, это не секрет. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ. Вот и все, что я знаю.

— Не получилась из-за контракта с "Аль-Айном"? Клуб не захотел его отпускать?

— Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с "Аль-Айном" и некрасиво было бы уходить из этой команды просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны.

— У него контракт с "Аль-Айном" до лета 2022 года?

— Да. Многие писали, что до 2025 года, но это не правда.

— Он планирует отработать его до конца?

— Думаю, да.

— У него есть в планах после окончания контракта с "Аль-Айном" поработать со сборной Украины?

— Если будет такая возможность, то конечно. Но сейчас с командой работает Александр Петраков и думаю, если у него все получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины. У папы есть амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ураган (Запорожье)
27.10.2021 в 00:03
В ближайшее время ни один тренер сборную не спасет. Заоблачные мечты
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