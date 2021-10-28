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Беседин: Петраков хорошо чувствует людей, видит, кто как мыслит, кто какой человек

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард в свое время работал под руководством тренера

Беседин: Петраков хорошо чувствует людей, видит, кто как мыслит, кто какой человек

Фото: 1927.kiev.ua

Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин высказал свое мнение о наставнике сборной Украины Александре Петракове.

"Я его давно знаю, мы вместе работали. Он видит, кто как мыслит, кто как думает, кто какой человек. Он хорошо чувствует людей. Это очень немаловажно. Плюс он хороший специалист, который много лет проработал в футболе. Все это в сумме дает такой результат.

Он все делает по максимуму. Помню, я был с ним на чемпионате мира, когда мы с Витей Коваленко играли за 1995-й год. Если бы мы тогда прошли Сенегал, то, думаю, тоже бы играли в финале чемпионата мира. Я еще тогда подумал, что Петраков выиграет либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы", - сказал Беседин.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Петраков Артем Беседин
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Источник:
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
28.10.2021 в 19:56
Лизнул так лизнул))
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