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Беседин: Петраков хорошо чувствует людей, видит, кто как мыслит, кто какой человек
Форвард в свое время работал под руководством тренера
Фото: 1927.kiev.ua
Форвард "Динамо" Артем Беседин высказал свое мнение о наставнике
"Я его давно знаю, мы вместе работали. Он видит, кто как мыслит, кто как думает, кто какой человек. Он хорошо чувствует людей. Это очень немаловажно. Плюс он хороший специалист, который много лет проработал в футболе. Все это в сумме дает такой результат.
Он все делает по максимуму. Помню, я был с ним на чемпионате мира, когда мы с Витей Коваленко играли за 1995-й год. Если бы мы тогда прошли Сенегал, то, думаю, тоже бы играли в финале чемпионата мира. Я еще тогда подумал, что Петраков выиграет либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы", - сказал Беседин.
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