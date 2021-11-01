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УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Болгария. Цена - от 200 до 800 грн

Национальная сборная Украины
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Поединок пройдет в Одессе

УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Болгария. Цена - от 200 до 800 грн

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

УАФ начала реализацию билетов на товарищеский матч сборных Украины и Болгарии, который состоится в Одессе 11 ноября.

Продажа билетов проходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com.

Стоимость билетов составляет от 200 до 800 грн.

Отметим, что на матч будут допущены только те болельщики, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, либо при наличии негативного теста, проведенного не более чем за 72 часа до времени проведения мероприятия.

Данные ограничения не касаются лиц до 18-ти лет. В случае посещения мероприятия лицами до 18 лет необходимо иметь билет и документ, подтверждающий возраст.

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В статье: Украина Болгария
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Источник:
УАФ

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