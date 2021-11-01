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УАФ начала реализацию билетов на матч Украина - Болгария. Цена - от 200 до 800 грн
Поединок пройдет в Одессе
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
УАФ начала реализацию билетов на товарищеский матч сборных
Продажа билетов проходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com.
Стоимость билетов составляет от 200 до 800 грн.
Отметим, что на матч будут допущены только те болельщики, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, либо при наличии негативного теста, проведенного не более чем за 72 часа до времени проведения мероприятия.
Данные ограничения не касаются лиц до 18-ти лет. В случае посещения мероприятия лицами до 18 лет необходимо иметь билет и документ, подтверждающий возраст.
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